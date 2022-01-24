Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (4)

TALEP OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİDuruşmaya verilen aranın ardından, Adli Tıp raporunun sonucuna itiraz eden sanık Cemal Metin Avcı'nın avukatları, gerekçe ve sonuç kısmı birbirini tutmadığı için ek rapor ya da üniversiteden uzman raporu alınmasını talep etti.

TALEP OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Duruşmaya verilen aranın ardından, Adli Tıp raporunun sonucuna itiraz eden sanık Cemal Metin Avcı'nın avukatları, gerekçe ve sonuç kısmı birbirini tutmadığı için ek rapor ya da üniversiteden uzman raporu alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle oy birliğiyle talebin reddine karar verdi. Savcı tarafından hazırlanan iddianame ve Adli Tıp Raporu ile birlikte mütalaa okundu. Mütalaada sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, kardeşi Mertcan Avcı eski eşi Eda Karagün ve iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan'a delilleri yok etme ve gizleme suçundan tutuklama talebinde bulunuldu. Tutuksuz sanıklar savcılık mütalaasını kabul etmeyerek savunma için ek süre talep etti.

Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MUĞLA,