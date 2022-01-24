Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (3)

DURUŞMAYA ARA VERİLDİCemal Metin Avcı'nın avukatları, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca gönderilen raporu incelemek için ek süre talep etti.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Cemal Metin Avcı'nın avukatları, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca gönderilen raporu incelemek için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, talebi kabul etti. Duruşmaya saat 17.00'ye kadar ara verildi.Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MUĞLA,