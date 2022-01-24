Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (3) - Haberler
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Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (3)

Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (3)
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

DURUŞMAYA ARA VERİLDİCemal Metin Avcı'nın avukatları, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca gönderilen raporu incelemek için ek süre talep etti.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Cemal Metin Avcı'nın avukatları, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca gönderilen raporu incelemek için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, talebi kabul etti. Duruşmaya saat 17.00'ye kadar ara verildi.Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

Adli Tıp Kurumu, Metin Avcı, Adli Tıp, Güncel, Haber

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