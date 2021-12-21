Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma (4) - Haberler
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Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma (4)

Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma (4)
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMAGültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mahkeme heyeti tarafından salondan çıkarılmasına ilişkin açıklama bulundu.

ANKARA (DHA) - GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir,  mahkeme heyeti tarafından salondan çıkarılmasına ilişkin açıklama bulundu.

Epözdemir, "Ben ve duruşma salonunda bulunan Aydın, Ankara, Muğla Barosu avukatları duruşma salonundan çıktık. Ara kararlar açıklanmadan önce bu kabul edilebilir değil. Tutanağımızı da tuttuk ve avukatlık kanunundan kaynaklanan yetkimizi de kullandık. Bu tutanakla birlikte bir defa daha reddi hakim isteyeceğiz. Duruşma salonunda da söyledim ailede ve biz de mahkemenin adil, hakkaniyetli ve objektif olduğuna dair bir kanaat ve intiba yok. Biz böyle düşünüyoruz. Daha önce iki defa reddi hakim istemiştik. Buradaki yargı mensuplarını gerekli idari makamlara da şikayet ettik. Bugün meslektaşlarımızla 15 imzalı tuttuğumuz tutanakla birlikte yeniden reddi hakim şikayetimizi yapacağız. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesinden rapor geldikten sonra dosyamız Cumhuriyet Savcılığının esas hakkındaki mütalaasıyla birlikte karara çıkacak. Sekizinci celsede bitti ve bir buçuk yıldır hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması ve kamu vicdanının rahatlaması için sonuna kadar hukuki mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Cavit AKGÜN- Fırat AKAY/ MUĞLA,


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Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

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