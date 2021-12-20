Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma (3)

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Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pınar Gültekin davasının 8'inci duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz sanık Mertcan Avcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı ve Eda Karagül ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Rahatsızlığı bulunan Ayten Avcı ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Cavit AKGÜN - FIRAT AKAY/ MUĞLA,

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

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