Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma (2)
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Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma (2)

Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma (2)
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel

SANIK AVCI, EŞİNDEN BOŞANMIŞMuğla'da duruşması süren, Pınar Gültekin cinayeti davasının tutuklu yargılanan sanığı Cemal Metin Avcı ile eşi Eda Avcı'nın boşandıkları ortaya çıktı.

SANIK AVCI, EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Muğla'da duruşması süren, Pınar Gültekin cinayeti davasının tutuklu yargılanan sanığı Cemal Metin Avcı ile eşi Eda Avcı'nın boşandıkları ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Rezan Epözdemir, "Cemal Metin Avcı ve eşi, anlaşmalı olarak boşanma davası açmışlardı. O dava sonuçlanmış ve taraflar boşanmış. Anlaşma gereği sanık Avcı, boşandığı eşine 5 milyon TL ödeyecek. Ödememesi durumunda şirket hisseleri, araçlar ve gayrimenkullerin tamamının devredileceği belirtilmiş. Kanaatimizce bu danışıklı bir boşanma. Kararın kesinleşmesinden sonra itiraz haklarımızı kullanacağız. Tarafların gerçekte boşanma iradesinin olmadığını düşünüyoruz. Bunun bir benzerini Cem Garipoğlu sürecinde de yaşamıştık. Onlar da mallarını devretmişti. Kadını hunharca katletmekle kalmayıp, üstüne üstlük 'Tazminat hakları sürüncemede kalsın' diye danışıklı mal varlığı devirleri oluyor. Bunu da böyle okumak lazım" dedi.Üniversiteli Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı'nın (28) avukatı aracılığıyla Muğla 1'inci Aile Mahkemesi'nde açtığı dava, 6 Ekim'de görülmeye başlanmıştı.

Tolga TAHÇI- Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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