Pınar Eliçe: Cilt kanserine yakalandım vücuduma 60 dikiş atıldı!

Sahne hayatına oryantal olarak başlayan daha sonra müziğe yönelen Pınar Eliçe kansere yakalandığını duyurdu. 2. Sayfa programa konuk olan ünlü isim zorlu süreci anlattı:

Bir sabah uyandım. Estetik için doktoruma gittim. Şuramda bir ben vardı. Muayene esnasında doktor sordu 'ne zamandır var bu? Bunun hemen alınıp patolojiye gitmesi lazım' dedi.

Üç hafta sonra patoloji sonucu geldi cilt kanseri teşhisi kondu bana 7 ay önce. Çocuklarıma bile söylemeden ilk operasyonumu oldum. Çok kötü bir süreç... Sonrasında ikinci ameliyata karar verdiler, tekrarlamaması için. Çok fazla bunu yansıtmadım, çok zor günler. 60 tane nur topu dikişim var. Kanser tekrarlamasın diye göğüs kısmımı kazıdılar sonra da dikiş atıldı. Her şey film şeridi gibi geçti gözümün önünden.

Daha içe döndüm, artık hiçbir şeyi takmıyorum. Su akacak yolunu bulacak. Benim için önemli olan çocuklarım sadece… Kızım üniversitede hukuk kazandı, oğlum da inşallah seneye üniversiteli olacak.

Doktorum beni çağırdı 'bir iyi, bir kötü haberim var' ben anladım kanser olduğumu, 'kaçıncı evre' diye sordum 'birinci evre' dedi. Bu süreçte güneşe çıkamıyordum, o bölgeyi kazıdı doktor.

Her anımızın değerini bilmemiz gerek, her sabah yeni bir güne başlıyoruz. Çevremdeki çocuğu kişi eledim, üç tane dostum kaldı. O gün dostu, düşmanı görebiliyorsun.

Göğüs estetiği yaptıracaktım sonra vazgeçtim. Allah herkese güzel, sağlıklı yaşlanmayı nasip etsin. Bazı kadınların yaşı yok…

Hürriyet - Magazin Haberleri