Pınar Deniz: Önce sakin olmak gerek Pınar Deniz, 30 Mart'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden anneannesi için sosyal medyasında duygusal bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu o paylaşımda şunları yazdı: "Yakınları hasta olan çok fazla insan yazıyor. Öncelikle sakin olmak gerekiyor. Bilinmezlik çok korkunç. Sevdiklerinize dokunamamak daha da korkunç biliyorum. Bu gerçeği ağır bir şekilde yaşadım. 10'dan fazla yakınım aynı anda karantina altındaydı. ve hepsi farklı belirtiler gösterdi. Bu süreçte anneannem melek oldu. Şükür ki son iki testi negatif çıktı tüm ailemin. Hepsi evlerinde izole yaşamlarına devam ediyor."