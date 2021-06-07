Pınar Deniz o isimle aşk mı yaşıyor?

Netflix'te yayınlanacak "Aşkın Kıyameti" adlı projede yer alacak olan oyuncu Pınar Deniz'in özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

Netflix'te yayınlanacak "Aşkın Kıyameti" filminde birlikte rol alan Pınar Deniz ve Mustafa Yiğit Kirazcı'nın aşk yaşadığı iddia edildi.

İkili, filmin çekimlerinin ardından tatil için Kaş'a gittiler.

Bu iddia sonrası Pınar Deniz ve Mustafa Yiğit Kirazcı'nın ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Pınar Deniz, son olarak meslektaşı Berk Cankat ile birliktelik yaşamıştı.

PINAR DENİZ KİMDİR?

4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti.

Pınar Deniz, 'Aşk 101' dizisiyle hayran kitlesini genişletti. Deniz, Netflix'te yayınlanacak "Aşkın Kıyameti" adlı projede rol alacak.

Kaynak: Snob Magazin