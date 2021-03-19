Pınar Deniz, Kırmızı Oda'ya veda ediyor

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'da bir ayrılık daha yaşandı. Doktor Manolya'nın danışanı Nazlı'ya hayat veren Pınar Deniz, diziye 29. bölümle birlikte veda edecek.

TV8 ekranlarından izleyici ile buluşan iddialı dizi Kırmızı Oda, yüreklere dokunan hikayeleri ve güçlü oyuncu kadrosu ile reytinglerde rakiplerini zorlama devam ediyor.

29. BÖLÜMLE BİRLİKTE OLMAYACAK

Sık sık kadrosuna yeni isimleri katan iddialı yapım, diğer yandan da hikayesi tamamlanan oyuncuları kadrodan çıkarıyor. O isimlerden biri olan Pınar Deniz de 19 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 29. bölümünde diziye veda edecek. Dizide Nazlı karakterine hayat veren Deniz, güzelliği ve oyunculuk performansı ile kısa sürede izleyenlerin büyük beğenisini kazanmıştı.