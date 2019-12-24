Pınar Deniz ile Berk Cankat ayrıldı

24.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:41

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir süredir araları limoni olan çift, karşılıklı konuşarak sessiz sedasız ayrılma kararı aldı.

Geçen hafta Atiye dizisinin galasına da tek başına katılan Pınar Deniz'in after partide oldukça buruk olması dikkat çekmişti.

Şu günlerde ev taşıyan Pınar Deniz yılbaşından sonra Özcan Deniz ve Burak Deniz'le "Kral" dizisinde başrol oynayacak. Bu yıl en çok proje teklifi alan kadın oyuncu olarak öne çıkan Pınar Deniz, yeni dizisinde iki kardeşin arasında kalacak.



