Pınar Deniz "Bizim evde yaşadığımız çaresizliği hiç unutmayacağım."

Başarılı oyuncu büyüdükçe kendini daha iyi hissettiğini şu sözleriyle açıkladı "Büyüyorum. Büyüdükçe yaşlanmıyorum çocuklaşıyorum sanki. Çünkü dert ettiğim ya da beni düşüren, bana katkısı olmayan her şeyden uzak durmaya çalışıyorum.

Başarılı oyuncu büyüdükçe kendini daha iyi hissettiğini şu sözleriyle açıkladı "Büyüyorum. Büyüdükçe yaşlanmıyorum çocuklaşıyorum sanki. Çünkü dert ettiğim ya da beni düşüren, bana katkısı olmayan her şeyden uzak durmaya çalışıyorum. Yargılamamaya çalışıyorum. Dedim ya insanları olduğu gibi kabul edince her ortamdan keyif alabiliyorum. Bir de hayat gerçekten çok anlık ne gerek var enerjini düşürmeye. Kendime bir ütopya yarattım içinde mutlu oluyorum."

"Bizim evde yaşadığımız çaresizliği hiç unutmayacağım."

Pınar Deniz hayatındaki 3 dönüm noktasını anlattı. Deniz "Lise 3 yılı felsefeyle tanıştığım bir dönemdi; kafamın şekillenmesi ve hayata bakış açımın inanılmaz değiştiği, büyüdüğümü hissettiğim ilk yıldı. "Vatanım Sensin"de oynamak hem kariyer hem mental anlamda dönüm noktamdı. Duygularımla tanıştım resmen o projede. Her duyguyu hissettim diyebilirim oynarken ve beni büyütüp geliştirdi. Tüm ailemin COVID yüzünden hastanede yatması ve bizim evde yaşadığımız çaresizliği hiç unutmayacağım. Hayata baktığım yeri güçlendirdi ve ne kadar andan ibaret olduğumuzu daha iyi anladım."dedi.

"İçimde hep bir gitmek duygusu var."

Seyahat ettiğinde kendini müthiş hissettiğini ve havaalanında tek başına vakit geçirmeyi çok sevdiğini fark eden Deniz "Mesela kendime ben köksüzüm derim hep. İçimde hep bir gitmek duygusu var. Özgürleşiyormuşum gibi hissediyorum. Yurt dışına gitmeyi çok özledim. Özellikle Güney Fransa bölgesini. Bir an önce bu günleri atlatıp özgürce uçalım istiyorum." diyor.

"Artık geleceğe dair büyük cümleler kurmuyorum"

Hayatının bundan sonraki dönemi sorulduğunda güzel oyuncu "Bilmiyorum. Artık geleceğe dair büyük cümleler kurmuyorum. Yoldayım ve karşıma çıkanı olduğu gibi kabul ettiğimde beni şaşırtacak ya da öğreneceğim çok fazla şey oluyor zaten. Spesifik olarak Afrika'ya gitmek çok istiyorum. Dünyanın her yerinde belli dönemlerde yaşayıp orada kendimi yerel halktan biri gibi hissetmek istiyorum." dedi.

Kaynak: Hürriyet