Pınar Deniz Aşkım Kıyamet filminde başrolde
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Pınar Deniz Aşkım Kıyamet filminde başrolde

13.03.2021 08:55 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:05
Pınar Deniz Aşkım Kıyamet filminde başrolde

Kanal D'de yayınlanan 'Vatanım Sensin' dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen, sonrasında yer aldığı yapımlarla da dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, yeni bir sinema filmi için kolları sıvadı.

Kanal D'de yayınlanan 'Vatanım Sensin' dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen, sonrasında yer aldığı yapımlarla da dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, yeni bir sinema filmi için kolları sıvadı. Ünlü oyuncu senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği "Aşkım Kıyamet" adlı filmde başrolde yer alacak.

Projeyle henüz anlaşma aşamasında olan Deniz, imzalar atıldıktan sonra hemen yeni rolü için hazırlıklara başlayacak. Çekimlerin Türkiye'nin güney kesiminde yapılması planlanan filmdeki yeni rolüyle ilgili ünlü oyuncu, şimdilik ser verip sır vermiyor. 

Seni özledim Ponny

Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde Re Touch dergisinin çekimi için verdiği pozlarını yayınladı. Ormanlık alanda yapılan çekimlerde yanına midilliler gelen oyuncu, onları gün boyu sevip besledi. Midillilerle poz da veren Deniz, sosyal medyada fotoğraflarını şu notla paylaştı: "Ponny'nin sinsice arkamdan ısırmasının üzerinden 30 gün geçti. Yine de seni özledim Ponny."

Kaynak: Hürriyet

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