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Pınar Cup'ta mutlu son Karşıyaka'nın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Pınar Cup'ta mutlu son Karşıyaka'nın

Pınar Cup 2021'in şampiyonu, ev sahibi Pınar Karşıyaka oldu.

Pınar Cup 2021'in şampiyonu, ev sahibi Pınar Karşıyaka oldu.

Pınar Karşıyaka adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pınar Cup Turnuvası bu yıl 17-18 Eylül tarihlerinde İzmir Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleşti. Pınar Cup'ta Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra, Beşiktaş Icrypex, Büyükçekmece Basketbol ve Bosna Hersek'ten Igokea BK takımları kıyasıya bir mücadele sergiledi. Pınar Cup 2021'nin ilk müsabakası Beşiktaş Icrypex - Igokea BK arasında gerçekleşti. Müsabaka Igokea BK'nın 73-68 üstünlüğü ile tamamlandı. İlk günün ikinci mücadelesinde Pınar Karşıyaka ile Büyükçekmece Basketbol karşılaştı. Karşılaşma Pınar Karşıyaka'nın 76-64 üstünlüğü ile sona ererken finalin adı Pınar Karşıyaka- Igokea BK oldu.Pınar Cup 2021'in kapanış mücadelesinde  Pınar Karşıyaka, önce Büyükçekmece Basketbol'u, ardından da Igokea BK'yı 90-71 skorla yenerek kupanın sahibi oldu. Pınar Karşıyaka, kupayı Yaşar Holding Başkan Yardımcısı Levent Dağhan'ın elinden alırken yönetim ve oyuncular, büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutladı.


Pınar Cup'ta mutlu son Karşıyaka'nın

Pınar Cup'ta mutlu son Karşıyaka'nın

Pınar Cup'ta mutlu son Karşıyaka'nın

Pınar Cup'ta mutlu son Karşıyaka'nın

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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