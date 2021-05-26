Pınar Çıragil kimdir? Prof. Dr. Pınar Çıragil kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Pınar Çıragil biyografisi!
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Pınar Çıragil kimdir? Prof. Dr. Pınar Çıragil kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Pınar Çıragil biyografisi!

Pınar Çıragil kimdir? Prof. Dr. Pınar Çıragil kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Pınar Çıragil biyografisi!
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Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Derneği üyeliği olan Pınar Çıragil kimdir? Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. Prof. Dr. Pınar Çıragil kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Pınar Çıragil mesleği ne, ne dokturu? Prof. Dr. Pınar Çıragil hayatı ve biyografisi nedir?

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Derneği üyeliği olan Pınar Çıragil kimdir? Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. Prof. Dr. Pınar Çıragil kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Pınar Çıragil mesleği ne, ne dokturu? Prof. Dr. Pınar Çıragil hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. PINAR ÇIRAGİL KİMDİR?

Prof. Dr. Pınar Çıragil 1966 yılında Mersin'de doğmuştur.

?1990 - 1991 | Silifke Devlet Hastanesi, İçel

?1991 - 1993 | Mersin Merkez 1 Nlou Sağlık Ocağı, İçel

?1993 - 1994 | Soğanlı Sağlık Ocağı, Bahçelievler, İstanbul

?1994 - 1999 | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

?1999 - 2000 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD./ Uzm. Dr.

?2000 - 2006 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD./ Yrd. Doç. Dr.

?2006 - 2009 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD./ Doç. Dr.

?2009 - 2010 | Özel Adana BSK Metropark Hastanesi Mikrobiyoloji ve Laboratuvarı Sorumlusu/ Doç. Dr.

?2010 - 2012 | Özel Adana Laboratuvarı Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu/ Doç. Dr.

?2012 - 2013 | Özel Adana Laboratuvarı Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu/ Doç. Dr.

?2013 - 2014 | Özel Yaşam Laboratuvarı Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu/ Doç. Dr.

?2014 - 2015 | Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasörlük Mikrobiyoloji ABD./ Doç. Dr.

?2015 - 2016 | Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasörlük Mikrobiyoloji ABD./ Prof. Dr.

?2018 -| Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Dernek Kulüp Üyelikleri :

?Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

?Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

?Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Derneği

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Pınar Çıragil kimdir? Prof. Dr. Pınar Çıragil kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Pınar Çıragil biyografisi! - Haberler
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