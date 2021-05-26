Pınar Çıragil kimdir? Prof. Dr. Pınar Çıragil kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Pınar Çıragil biyografisi!

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Derneği üyeliği olan Pınar Çıragil kimdir? Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. Prof. Dr. Pınar Çıragil kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Pınar Çıragil mesleği ne, ne dokturu? Prof. Dr. Pınar Çıragil hayatı ve biyografisi nedir?