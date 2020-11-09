Pınar Ayhan kimdir? Pınar Ayhan'ın eşi kimdir? Pınar Ayhan hayatı ve biyotagrafi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda Atatürk'ün hayatını sahnede anlatan sanatçı Pınar Ayhan'a 320 bin TL ödendiği sosyal medyada gündem olması üzerine Pınar Ayhan kimdir? sorusu merak ediliyor.

PINAR AYHAN KİMDİR?

Ses sanatçısı, sunucu. 1972 yılında Diyarbakır'da doğdu. Tam adı Pınar Ayhan Karakoç'tur. TRT'de sunucu olarak görev yaptı. TRT Okul'da yayımlanan "Günlük Rehber" adlı programı sundu.

1996 yılında ses sanatçısı Tüzmen ile birlikte katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde "Var mısın Söyle" adlı şarkısıyla ikinci oldu. 1997 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'ne ise "Sen nerede ben orada" adlı şarkı ile katılarak tekrar ikinci olan Ayhan, Grup SOS ile katıldığı 2000 yılındaki finalde ise seslendirdiği "Yorgunum Anla" adlı şarkıyla birinci olarak Türkiye'yi Stockholm'de düzenlenen 45. Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmeye hak kazandı. 13 Mayıs 2000 tarihinde gerçekleşen yarışmada Türkiye, 59 puanla onuncu oldu.

PINAR AYHAN'IN EŞİ KİMDİR?

Pınar Ayhan'ın eşi Sühan Ayhan'dır.