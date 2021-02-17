Pınar Altuğ: Yazın tekne kışın karavan

Pınar Altuğ önceki gün Akmerkez'deydi. Oyuncu, kızı Su ile çıktığı alışveriş turunda muhabirlerle sohbet etti. Hafta sonu karavan tatilinden fotoğraflar paylaşan Altuğ, kamp hayatını çok sevdiğini söyledi:

"Doğada olmak çok güzel. Bizi artık yazın teknede, kışın karavanda göreceksiniz. Dar alanda yaşamaya alışkınız. 10 senedir denizin üzerinde yaşıyoruz. Sonunda karavan da aldık. İki haftadır doğaya kaçıyoruz."

Hafta sonu Aslı Tandoğan ve eşi Cahit Tan Yeşilada'nın da kendilerine eşlik ettiğini belirten Pınar Altuğ, "Onlar kendi karavanlarını kiraladı. Bizden sonra bir sürü arkadaşım karavan almaya başladı. Şimdi dört arkadaşım alıyor, devamı da gelecek. Kalabalık olunca daha güzel oluyor" dedi.

Kaynak: Hürriyet