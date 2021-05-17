Pınar Altuğ neden hep mini etek giyiyor?

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazının Pınar Altuğ, özel yaşamını sıklıkla takipçileriyle paylaşıyor.

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazının Pınar Altuğ, özel yaşamını sıklıkla takipçileriyle paylaşıyor. Altuğ, giyim tarzına ilişkin gelen soruya yanıt verdi.

"MİNİ ETEK ÇOK AVANTAJ"

Sürekli mini etek ve elbise giymesiyle ilgili konuşan Altuğ, "Uzun bacaklı bir kadınım, o çok avantaj. ve kendimi mini etekle çok iyi hissediyorum." dedi.

Kaynak: Hürriyet