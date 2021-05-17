Pınar Altuğ neden hep mini etek giyiyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pınar Altuğ neden hep mini etek giyiyor?

Pınar Altuğ neden hep mini etek giyiyor?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazının Pınar Altuğ, özel yaşamını sıklıkla takipçileriyle paylaşıyor.

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazının Pınar Altuğ, özel yaşamını sıklıkla takipçileriyle paylaşıyor. Altuğ, giyim tarzına ilişkin gelen soruya yanıt verdi.

 "MİNİ ETEK ÇOK AVANTAJ"

Sürekli mini etek ve elbise giymesiyle ilgili konuşan Altuğ, "Uzun bacaklı bir kadınım, o çok avantaj. ve kendimi mini etekle çok iyi hissediyorum." dedi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Süleyman Soylu Lale Karabıyık Fahrettin Altun
Magazin Alişan Hadise Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Burak Yılmaz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pınar Altuğ neden hep mini etek giyiyor? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 18:27:46. #1.14#

title