Pınar Altuğ Meral Akşener'le Sohbet Ettiği Anları Sosyal Medya Hesabından Paylaştı
Oyuncu Pınar Altuğ, program çekimini yaptığı stüdyonun koridorlarında, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i görünce ayaküstü sohbet etti. Oyuncunun Akşener'li paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
Bir süredir Fox TV'de yemek programı sunan oyuncu Pınar Altuğ, sete verilen arada, o sırada bir başka stüdyoda çekimi olan Akşener'e rastladı.
AYAK ÜSTÜ SOHBET ETTİLER
Cumhurbaşkanı adaylarının konuk olduğu programa katılan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'le karşılaşan Pınar Altuğ kısa bir süre olsa da ayak üstü kendisiyle sohbet etti.
39 BİN KİŞİ BEĞENDİ
O anlarda çekilmiş bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ yoruma açık bir şekilde paylaştığı fotoğrafına 39 bini aşan beğeni alırken bu kareye; "Çekim arası reklam arasına denk gelince" notunu düştü.
YORUMLAR (33)
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elde kına kolda yazma ne kadarda anadoluya benzemeye çalışsan olmuyor meral abla ait ve tabiyetiyin nereye nasıl bir kesime ait olduğun bu karede bile belli özde yaşamda tarzda yakışmış 10 numara bir kareCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kocalarına saygısı olmayanlardan hiç bişey olmazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ŞU YORUMLARA BAKIYORUMDA İNSANLAR İKİYE BÖLÜNMÜŞ HALDE KENDİNDEN OLMAYANA HAKARETLER İFTİRALAR KENDİNDEN OLANLAR YANLIŞ YAPSADA SAVUNACAK KADAR ÇAHİLLER VAR BİRLİK BERABERLİK TOHUMLARI TACAĞIMIZ BU ZAMANLARDA TOPLUMU DAHADA KÖTÜ YERLERE SÜRMEK İÇİN ELİNİZDEN GELENİ YAPAN TOPLUM YAZIKLAR OLSUN SIZLERE (feto iti ile gezenlere lafım )Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kadin ergen gibi giyinmeye başladi bu aralar dizidede hiç yakistirmiyorum yaşinaCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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napsaydi Selahattinlemi fotograf cektirseydi? dagilin yorumuma yorum yazmayinCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır