Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 kaçak göçmen kurtarıldı
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Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 kaçak göçmen kurtarıldı

Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenli ekibi tarafından botla alınarak, kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenli ekibi tarafından botla alınarak, kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Pınar Adası'nda kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, adadaki 29 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenler hakkında, 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.


Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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