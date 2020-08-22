Pilotluğu bıraktı, devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu
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Pilotluğu bıraktı, devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Elazığ'da 62 yaşındaki Metin Yeli, 3 yıl önce 43 yıllık pilotluk kariyerinden istifa edip devletten aldığı destek ile ilçesine Kayısı Entegre Tesisi kurarak hayalini gerçekleştirdi.

Pilotluğu bıraktı, devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu
22.08.2020 10:36 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:41

Elazığ'da 62 yaşındaki Metin Yeli, 3 yıl önce 43 yıllık pilotluk kariyerinden istifa edip devletten aldığı destek ile ilçesine Kayısı Entegre Tesisi kurarak hayalini gerçekleştirdi.

Baskil ilçesinde yaşayan 1 çocuk babası Metin Yeli, 43 yıl boyunca pilotluk yaparak dünyanın neredeyse her tarafını gezdi. Ardından kendi işini kurmak isteyen Yeli, uzun bir süre plan ve araştırma yaptıktan sonra yaklaşık 100 bin dekar alanda 1 milyona yakın kayısı ağacı bulunan ilçesine Kayısı Entegre Tesisini kurmaya karar verdi. Devletten aldığı yüzde 65 hibe ile 2 milyon 200 bin TL'lik yatırım yapan Yeli, bin 500 metrekare büyüklüğünde tesisi kurdu. Kendi işinin patronu olan ve 10 kişiye de istihdam sağlayan Yeli, bu yıl yaklaşık 500 ton kayısı işlemeyi hedeflerken,tedarikçi firmalar vasıtasıyla dünyaya da ihracat yapmayı planlıyor.

"Sırf bu iş için mesleğimi bıraktım"

2017 yılında mesleğini bıraktığını ve fabrika kurduğunu belirten Metin Yeli, "Mesleğimde gelebilecek her bir noktaya geldim. Bundan sonrası benim için pek bir artı değer teşkil etmediği için bu sektörde benim burada olmam gerekiyordu. Bundan dolayı da mesleğimi bıraktım. Pilotluk mesleği benim için yeterli dedim. Fabrika üretim dalı çok sevdiğim bir hobimdir. İnsanoğlu sevdiği bir iş dalından sonra yapamadığı veya içinde kalmış olduğu özellikleri de yakalayabiliyor. Bende bunlardan birisiyim. Bir ümidim, umudum ve hayallerim vardı. Bu geçmişten bu zamana kadar vardı. Bunu yakalayınca fırsat da doğunca neticede işletmenin başına geçtim. Sırf bu iş için mesleğimi bıraktım. Şuan 62 yaşındayım. 43 yıllık kaptanım. Dünyanın her tarafına ve bölgesine uçtum. Uçmadığım çok az bölge vardır. Meslek bizi her tarafa götürdü. Belli bir tecrübeye sahibiz. Bu tecrübeleri de burada bir ekiple üretim dalında farklı bir yere çekebilmektir. Dolayısıyla bunun mücadelesini veriyoruz. Başarılı olmaya çalışacağız. Bu sektör de çok zor. Her gün bir şey öğreniyoruz zaten öğrenmenin bir yaşı yoktur" dedi.

"Amacımız sadece Elazığ'a değil dünyaya hizmet etmek"

Baskil'in fazla gelişmediğini aktaran Yeli, "Çocukluğunun geçtiği dönemlerle bu dönem arasında çok bir fark yok. Bu beni hep üzmüştür. Bu üzüntü bir de fırsat doğurunca o fırsatlar acaba olabilir mi düşüncesiyle başladık. Oğlum ve amcamın oğlu ile düşündükten sonra bir adım attık. Bu adımında zor olduğunu biliyorduk, fakat neticede başardık. Bundan sonra temel kuruldu, her şey var. Geriye Pazar dünyasını aramak kaldı. Bu pazar dünyasını aramakta yeni olduğumuz için amacımız sadece Elazığ'a hizmet etmek değil dünyaya hizmet etmek. Adımlar tek tek gelir. Hiçbir zaman insanoğlu bir anda koşamaz. Bu tecrübe için de illa fabrikasyon tecrübesinin olması gerekmez. Hayat tecrübesi de size çok şey verir. Ben bu tecrübeden yola çıktım" diye konuştu.

"Çok küçük çapta dünyaya bir ihracatımız oldu"

2018 yılında buranın bittiğini ve bu sene 2'nci üretimde olduklarını dile getiren Yeli, "Şuan da üretim ve paketleme aşamalarında hizmet vermekteyiz. Burayı TKDK işbirliği içerisinde geçmişte plan ve projelerimizi vererek değerlendirdik. Şuanda üretime geçtik. Küçük çapta da olsa ihracat yapmaya başladık. İnşallah ileri dönük beğeniler alarak kendi kalitemizi daha üstlere çıkararak ileride dünyaya ihracat yaparız. Bu konuda gereken çalışmaları ve adımları başlattık. Çok küçük çapta dünyaya bir ihracatımız oldu. Yakında ikinci bir ihracatımız olacak. Ürünlerimiz şuan da İstanbul'da. Temaslarımız var. Ama zaman gerektirecek. Biz de çok yeni bir işletme olduğumuz için dolayısıyla eksikliklerimiz olacaktır. Bunları da değerlendirerek kendimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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