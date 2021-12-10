Pilotaj öğrencisinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında pilotaj öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek'in hayatını kaybetmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanık Sedat Yiğiter hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Zeytinburnu'nda özel bir üniversitenin pilotaj öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek (21) 27 Nisan 2018'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Hazırlanan iddianamede süratli bir şekilde araç kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybeden ve Şimşek'e çarpan Sedat Yiğiter'in 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Olaya ilişkin Bakırköy 51 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı "Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporuna göre sanık asli kusurlu bulunmuştur. Sedat Yiğiter'in aracını makas atarak ve aşırı süratli bir şekilde kullandığı anlaşılmıştır. Eylem bilinçli taksirli işlenmiştir" ifadelerini kullandı. Mütalaada Yiğiter'in 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakim sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

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