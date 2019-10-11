Pilot üniversiteler Bingöl'de tecrübelerini paylaştı

11.10.2019 15:04

Bingöl'de düzenlenen toplantıda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi çalışmaları kapsamında belirlenen 10 pilot üniversitenin rektörü bir araya geldi.

Bingöl Üniversitesi (BÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Pilot Üniversiteler Tecrübe Paylaşım Toplantısı"nın açılışında konuşan Vali Kadir Ekinci, programın ülke adına hayırlara vesile olmasını diledi.

Gelişmişlik düzeylerindeki farkın ortadan kaldırılması için il ve bölgenin kaynak donanımına uygun şekilde tarım ve havza bazlı yeni sürdürülebilir bölgesel kalkınma modellerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinin önemine değinen Ekinci, bu konularda yapılan AR-GE çalışmaları sonucu ulaşılan verilerin sektörlere katkı sunmaya devam ettiğini aktardı. Ekinci, "Gösterdikleri yoğun çaba ile kent ekonomisine de ciddi bir hareket getiren Sayın Rektörümüze ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum." dedi.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi'ne çok önem verdiklerini belirtti. Üniversitelerin bulundukları bölgeye katkı sunmasını istediklerini ifade eden Gündoğan, şunları söyledi:

"Üniversitelerin 3 temel görevi var. Biri eğitim öğretim, ikincisi araştırma, üçüncüsü de bölgesel kalkınma, yani topluma hizmet faaliyeti. Son yıllarda metropol alanları dışında daha fazla üniversite kurulmasıyla faaliyetler daha çok bölgesel kalkınma odaklı olmaya başladı. Biz bunu önemsiyoruz. 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerimizin misyon farklılaşması kapsamında başlatılan bu projede üniversitelerimizin bölgesel kalkınmaya katkı sunması, üniversite kimliği ve bölgenin insan kaynaklarını yetiştirmeleri bakımından önemli bir katma değer üreteceğine inanıyoruz."

BÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak da tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite seçildiklerini hatırlatarak arı ve arı ürünleri, ekonomik değeri yüksek bitkilerin değerlendirilmesi alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda arı ürünlerinin gıda, kozmetik ve sağlık alanında kullanılması için Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) bünyesinde araştırmaların sürdüğüne işaret eden Çapak, "Arı ve arı ürünleri ile endemik bitkilerde önemli mesafeler kat ettik." diye konuştu.

Toplantıya katılan Bingöl'ün yanı sıra Kırşehir Ahi Evran, Uşak, Düzce, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Aksaray, Kastamonu, Muş Alparslan, Rize Recep Tayyip Erdoğan ve Siirt üniversitelerinin rektörleri, yürüttükleri çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Toplantının ardından, Bingöl Arı Florası Sergisi gezildi.

Kaynak: AA