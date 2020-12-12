Son dakika haber... Türk Telekom PİLOT'un 30 girişimine yatırım
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Son dakika haber... Türk Telekom PİLOT'un 30 girişimine yatırım

12.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:23
Son dakika haber... Türk Telekom PİLOT'un 30 girişimine yatırım

Bir son dakika haberine göre Türk Telekom'un erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği PİLOT'tan mezun olan girişimlerden bugüne kadar 30'u yatırım aldı.

Türk Telekom'un erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği PİLOT'tan mezun olan girişimlerden bugüne kadar 30'u yatırım aldı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk kurumsal girişim hızlandırma programı olan ve 8. dönemini yeni tamamlayan PİLOT'tan bugüne kadar 73 girişim mezun oldu.

Dünyaya açılmaya hazırlanan bu girişimlerden 30'u yatırım aldı. Türk Telekom kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile PİLOT mezunları da dahil olmak üzere 4 girişime yatırım yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, artık dünya ekonomisine, küçük oluşumlarla başlayan çevik teknoloji girişimlerinin yön verdiğini belirterek, "Türkiye bu anlamda çok büyük bir potansiyele sahip. Biz de Türk Telekom olarak, bu potansiyeli ortaya çıkarmaya, girişimleri bilgi birikimimiz ve finansal kaynaklarımızla desteklemeye odaklanıyoruz. TT Ventures ile başta sağlık, eğitim ve enerji sektörleri olmak üzere çeşitli alanlara yatırım yapıyoruz.

Türkiye'nin ilk online sağlık hizmeti platformu DoctorTurkey'e ve dijital patoloji alanında hizmet sunan yerli yazılım şirketi Virasoft'a destek olduk. Çocuklar için kişiselleştirilmiş eğitici zeka oyunları hizmeti sunan MentalUP'a ve Türkiye'nin kritik enerji altyapısı projelerinde özel ve kamu kuruluşlarına mühendislik, proje ve danışmanlık hizmeti sağlayan Eltemtek'e yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom ayrıca PİLOT mezunu girişimlerle iş birlikleri yaparak, müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş, suç gelirlerinin tespitinin sağlanması konusunda güvenlik çözümü sunan PİLOT'un 8. dönem mezunu "Sanction Scanner" ile anlaşma imzaladı.

PİLOT'tan mezun olan ve yatırım alan 30 girişim; yapay zeka, eğitim ve sağlık teknolojileri, sanal gerçeklik, bulut tabanlı uygulamalar, mobil uygulamalar, geliştirici uygulamaları, e-spor ve e-ticaret gibi alanlara odaklanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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