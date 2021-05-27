Pilot olan Ümit Erdim ilk yolcularını ağırladı
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Pilot olan Ümit Erdim ilk yolcularını ağırladı

Pilot olan Ümit Erdim ilk yolcularını ağırladı
Hürriyet - Haberler | Magazin

35 yaşındaki Ümit Erdim, önceki gün Fethiye'de tatil yapan 2021'in sürpriz aşıkları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ile bir araya geldi.

35 yaşındaki Ümit Erdim, önceki gün Fethiye'de tatil yapan 2021'in sürpriz aşıkları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ile bir araya geldi.

Ünlü oyuncunun ilk yolcuları, Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, Çağrı Telkıvıran ve Aslı Bekiroğlu oldu.

Mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ifade eden Erdim, "Bugün misafirlerim ağırdı.

Göcek-Fethiye Sahilleri'ne yukarıdan mavi tur yaptık. Okulun ve kendi adıma çok teşekkür ederim. İlk yolcularım çok havalıydı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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