Pilot Kokpitte Sigara İçince Uçakta Çığlıklar Yükseldi

Pilot Kokpitte Sigara İçince Uçakta Çığlıklar Yükseldi

Hong Kong'dan Dalian'a giden uçaktaki yardımcı pilotun kokpitte sigara içmesi üzerine havada korku dolu anlar yaşandı.

Hong Kong'dan Dalian'a giden Boeing 737 tipi uçak yaklaşık 8 bin metre irtifaya ulaştığında çığlıklar yükseldi. Uçak, bir anda irtifa kaybetmeye başladı.

10 DAKİKA BOYUNCA İRTİFA KAYBETTİ

Yardımcı pilotun içtiği elektronik sigaradan yayılan dumanlar içeriye ulaşınca dehşet dakikaları başladı. 10 dakika boyunca irtifa kaybeden uçak, üç bin metrede durdurulabildi.

ELEKTRONİK SİGARA DUMANI BÜTÜN UÇAĞI KAPLADI

Çinli havacılık uzmanları, yaptıkları incelemede yardımcı pilotun kokpitte elektronik sigara içtiğini ve hemen ardından oksijen seviyesinin azaldığını belirledi.

Çin resmi medyası, elektronik sigaradan yayılan dumanın yolcuların koltuklarına kadar ulaştığını ve kaptana haber vermeden uçaktaki havalandırma sisteminin kapatıldığını bildiriyor.

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