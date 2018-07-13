Pilot Kokpitte Sigara İçince Uçakta Çığlıklar Yükseldi
Hong Kong'dan Dalian'a giden uçaktaki yardımcı pilotun kokpitte sigara içmesi üzerine havada korku dolu anlar yaşandı.
Hong Kong'dan Dalian'a giden Boeing 737 tipi uçak yaklaşık 8 bin metre irtifaya ulaştığında çığlıklar yükseldi. Uçak, bir anda irtifa kaybetmeye başladı.
10 DAKİKA BOYUNCA İRTİFA KAYBETTİ
Yardımcı pilotun içtiği elektronik sigaradan yayılan dumanlar içeriye ulaşınca dehşet dakikaları başladı. 10 dakika boyunca irtifa kaybeden uçak, üç bin metrede durdurulabildi.
ELEKTRONİK SİGARA DUMANI BÜTÜN UÇAĞI KAPLADI
Çinli havacılık uzmanları, yaptıkları incelemede yardımcı pilotun kokpitte elektronik sigara içtiğini ve hemen ardından oksijen seviyesinin azaldığını belirledi.
Çin resmi medyası, elektronik sigaradan yayılan dumanın yolcuların koltuklarına kadar ulaştığını ve kaptana haber vermeden uçaktaki havalandırma sisteminin kapatıldığını bildiriyor.
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sigara dumanının öz kütlesi çok ağırmış. uçağın motorlarındaki gücü zorlamış. sonrası pesCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Haberi tam okumadan yorum yazıyorsunuz.Haberde normal sigaradan bahsedilmiyor. Elektronik sigara deniliyor.Demek ki elektronik sigara oksijen seviyesini azaltıyormuşCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÜLKEMİZDE HERKES PİLOT OLMUŞ VALLACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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cahilce bir haberCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Pilot fotosudurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır