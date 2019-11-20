Pilot ilçe Ladik "Sıfır Atık Projesi" için kolları sıvadı

20.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:48

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Emine Erdoğan himayesinde yürüttüğü Sıfır Atık Projesi'nde pilot ilçe seçilen Samsun'un Ladik ilçesinde projeyle ilgili tanıtım çalışmaları başladı.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Figen Akın ile ilgili kurumların yetkilileri ile ilçedeki tesisleri gezdi.

Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pilot ilçe seçilen Ladik'te atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz, yaşanabilir bir çevre bırakmak adına "Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirmek noktasında çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ziyaretlerde, proje tanıtımı ve değerlendirmesi yaptıklarını anlatan Özel, Sıfır Atık Projesi'nin Ladik'te uygulama öncesi tanıtılması ve yaygınlaşması için bir yol haritası çizdiklerini belirtti.

"Sıfır Atık Projesi'nin detaylarını, çevreye ve ekonomiye katkılarını tüm kurumlarımızla ve halkımızla paylaşacağız." diyen Özel, şunları kaydetti:

"Bu proje, geleceğin Türkiye'si için gerçekten çok önemli. Pilot ilçe olarak bizler de üzerimize düşen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirmek istiyoruz. Sıfır Atık'ı bir vatani görev olarak düşünebiliriz. Geleceğin Türkiye'si için projemize gereken hassasiyeti hep birlikte göstermeliyiz. Çünkü dünya nüfusu gitgide artıyor, atık miktarı yükseliyor. Hem insanlar hem de doğa tehdit altında. Ülkeler, atık miktarını azaltmak için farklı formüller geliştiriyor. Türkiye de o ülkelerden biri. Ladik de bu projede hem ülkemize hem de dünyaya örnek bir ilçe olacak inşallah. Allah'ın izniyle halkımla birlikte biz bu işin üstesinden geleceğiz. Duyarlı tüketici, duyarlı ilçe olarak önemli bir görevi ifa edeceğiz."

Kaynak: AA