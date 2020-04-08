Pilot il seçilen İstanbul'da dağıtıma başlandı 65 yaş üstü ücretsiz kolonya ve maske dağıtımında pilot il seçilen İstanbul'da dağıtımların başladığını duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık" dedi.

65 yaş üstü ücretsiz kolonya ve maske dağıtımında pilot il seçilen İstanbul'da dağıtımların başladığını duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs tedbirleri önlem paketi kapsamında açıkladığı, 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımına pilot il olarak seçilen İstanbul'da başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın müşterek organizasyonu ve Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın katkılarıyla ücretsiz kolonya ve maske ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının bulunduğu hediye paketleri 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ulaştırmak üzere hazırlandı. Pilot bölge olarak belirlenen İstanbul'daki 1 milyon 150 bin 65 yaş üstü vatandaşa ulaştırılacak paketlerinin tanıtımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımı ile gerçekleştirildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde paketlerin hazırlandığı lojistik firmasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, dün itibari ile paketlerin dağıtılmaya başlandığını söyledi.

"65 YAŞ ÜSTÜNDE OLAN 1 MİLYON 150 BİN VATANDAŞIMIZA PAKETLERİMİZİ ULAŞTIRMAYA BAŞLADIK"

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya, "Salgınla topyekün mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Salgının yayılma ve bulaşma riskini azaltmak için 3 kural var. Hepimiz ezberledik ama tekrar edelim. Bir, evde kalmak; İki, hijyene özen göstermek; üç, sosyal izolasyon. Kurallara daha fazla dikkat edeceğiz. Zorunlu olmadıkça asla ama asla evden çıkmayacağız. Biz, bu virüsü eninde sonunda yeneceğiz. Korona virüsle mücadele kapsamında; Sayın Cumhurbaşkanımız, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamışlardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde İçişleri, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıklarımız sür'atle organize oldu. Paketler hazırlandı. Bu paketlerde, maske ve kolonya bulunuyor. Dünyada maske savaşları yaşanırken, Türkiye; sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu, bir kez daha gösteriyor. Tüm dünyaya örnek oluyoruz. Malumlarınız, 'e-devlet' ve PTT'ler aracılığıyla başvuran herkese de maskeler ücretsiz olarak ulaştırılacak. Bugün yaptığımız çalışmada, İstanbul pilot bölge olarak belirlendi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İstanbullular adına şükranlarımızı arz ediyorum. Allah razı olsun. Dün itibariyle İstanbul genelinde 65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık" dedi.

"GÖREV VE SORUMLULUK ALAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Projeye katkı sağlayan firmalara teşekkür eden Yerlikaya, "Süreçte tüm sektör temsilcilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla büyük bir dayanışma ruhuyla hareket etti. Herkes elini taşın altına koydu ve destek oldu. Biz Türkiye'yiz. Biz bize yeteriz. Destek verenlere, tek tek teşekkür etmek isterim. Kolonya için gerekli ham maddeyi tedarik eden; Konya Şeker, Türk Şeker ve Mey firmalarına; ücretsiz olarak kapasitelerinin önemli bir kısmını bu hayırlı işe ayıran EVYAP, Eyüp Sabri Tuncer, PE RE JA, Eczacıbaşı, Marmara, Rebul, Deva ve Eser'E; maske teminindeki katkıları için Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, LC WAIKIKI ve Çalık Holding'e; paketleme ve lojistik faaliyetlerini üstlenen Amazon Türkiye'ye ve bu paketlerin evlere ulaşmasını sağlayan, tüm kamu ve kurum ve kuruluşlarımıza, görev ve sorumluluk alan herkese teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"EVDE KALARAK VİRÜSÜ YENECEĞİZ"

Konuşmasında son olarak yaşlı vatandaşlara seslenen "Son olarak büyüklerimize seslenmek isterim. Kıymetli büyüklerimiz, sizler bizim başımızın tacısınız. Hepimiz sizin için seferber oluyoruz. Bu süreçte gıda, sağlık ve hijyen malzemelerini, evinize biz ulaştırıyoruz. Salgının üstesinden kurallara uyarak gelecek, evde kalarak virüsü yeneceğiz. İstanbullulara bir kez daha evde kal çağrısı yapıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

(Samet Kahraman - Hakan Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA