Pilot il seçilen Isparta'da icra daireleri tek müdürlük altında birleştirildi
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Pilot il seçilen Isparta'da icra daireleri tek müdürlük altında birleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pilot il seçilen Isparta'da icra daireleri tek müdürlük altında birleştirildi

Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen icra dairelerinin bir müdürlük altında birleştirilmesi uygulaması pilot il olarak seçilen Isparta'da gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen icra dairelerinin bir müdürlük altında birleştirilmesi uygulaması pilot il olarak seçilen Isparta'da gerçekleştirildi.

Yeni uygulamayla birleştirilen Isparta icra daireleri, Isparta İcra Müdürlüğü adı altında yeni binasında hizmet vermeye başladı. 113. cadde üzerinde meslek lisesi karşısında hizmet vermeye başlayan Isparta İcra Müdürlüğü binasının açılışı Vali Ömer Seymenoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ve adli erkanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışın ardından katılımcılarla birlikte yeni icra müdürlüğü binasında incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu çalışanlara kolaylıklar dileyerek, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

İcra Müdürlüğü'nün yeni işleyişiyle ilgili bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut, "Bakanlığımızın 'Yeni İcra Modeli' ismini verdiği bu sistemde icra dairelerimiz tek bir çatı altında toplanıyor. Örneklendirmek gerekirse banka şubesi usulünde çalışacaklar. Zaten ofislerimiz de banko şeklinde yapılandırılıyor. Bu da icra faaliyetlerini hızlandırıyor, tek bir çatı altında topluyor, vatandaşımızın erişimini kolaylaştırıyor" dedi. - ISPARTA

Pilot il seçilen Isparta'da icra daireleri tek müdürlük altında birleştirildi
Pilot il seçilen Isparta'da icra daireleri tek müdürlük altında birleştirildi
Pilot il seçilen Isparta'da icra daireleri tek müdürlük altında birleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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