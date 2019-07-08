Pilot il Kırıkkale'de yeni doğan bebeklerin kimlikleri evlere gönderiliyor

Pilot il Kırıkkale'de hastanelerde yeni doğan 22 bebeğin kimliği evlerine gönderildi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığınca, hastanede doğum sonrası başvuru yapan ailelerin bebeklerine ait kimlik kartlarının basılarak evlerine gönderilmesine imkan sağlayan yeni uygulama 19 Haziran 2019 tarihinde pilot olarak Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde başlamış olup bugüne kadar 22 vatandaşımıza bu hizmet verilmiştir. Uygulama ile hastanede doğum sonrası taburcu olmadan 5 gün içerisinde başvuru yapan aileler, bebeklerinin isimlerini belirledikleri takdirde ailesinin beyanı doğrultusunda sağlık tesisimizde kimlik belgesi işlemleri tamamlanarak elektronik ortamda nüfus müdürlüklerine ulaştırılıp vatandaşlarımızın nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadan, bebeğin kimlik kartının basılarak beyan ettikleri adrese teslimi sağlanmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Uygulama ile vatandaşların hem kaliteli sağlık hizmetine daha kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlanması amaçlanmak hem de hastanelerde dünyaya gözlerini açan bebekler, e-Doğum sistemi ile kayıt altına alınmakta ve doğum raporu oluşturulup mükerrer rapor yazımları ortadan kalkarak usulsüz raporların önüne geçilmektedir" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA