Pilot il Kırıkkale'de 'maske ve sosyal mesafe' denetimi yapıldı Pilot il Kırıkkale'de 'maske ve sosyal mesafe' denetimi yapıldı -Ekipler caddelerde vatandaşları tek tek uyardı -Vatandaş yeni uygulamadan memnuniyetini dile getirdi Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında pilot il Kırıkkale'de, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince maske ve sosyal...

Pilot il Kırıkkale'de 'maske ve sosyal mesafe' denetimi yapıldı

-Ekipler caddelerde vatandaşları tek tek uyardı

-Vatandaş yeni uygulamadan memnuniyetini dile getirdi

KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında pilot il Kırıkkale'de, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Covid-19 tedbirleri" konulu ek genelge göre, salgınla mücadelede yeni bir uygulamaya geçildi ve Kırıkkale pilot il oldu. Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden yönetildiği "İl Salgın Denetim Merkezi" 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında oluşturuldu. Korona virüs tedbirlerini ihlal edenlere yönelik her türlü şikayet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sistemi kurularak denetlenen işletmelerin ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanı da faaliyete geçirildi. Art arda yapılan 3 denetimde korona virüs tedbirlerine uyup başarıyla çıkan iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksiler ödüllendirilerek "güvenli alan" logosu verilecek.

Vatandaşlar tek tek uyarıldı

Pilot olarak Kırıkkale'de uygulamaya konulan 'korona virüs il denetim uygulaması modeli'nin elde edilecek sonuçlara göre diğer illerde de yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu kapsamda İSDEM ekiplerince, kentin en işlek caddelerinde, iş yerlerinde ve insan yoğunluğunun olduğu alanlarda korona virüs denetimlerini gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların maske takmalarını ve sosyal mesafe kuralına uymalarını isterken işletmeleri de uyardı.

"İnşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz"

Kırıkkale Valiliğinin salgınla mücadele almış olduğu tedbirlerin yerinde olduğunu ifade eden 21 yaşındaki İskender Sivri "Kırıkkale Valiliğimizin yapmış olduğu bu salgınla mücadelede denetimlerini çok iyi görüyoruz. Ekipler her zaman gelip burada uyarılarda bulunuyor. Maske takmamızı istiyorlar, bizler de yapıyoruz. Valimize buradan teşekkür ederiz. Salgının en kısa sürede inşallah gitmesini istiyoruz. Devletimizin almış olduğu tedbirler çok iyi. Salgının bir an önce bitmesini istiyorlar. İnşallah da biter. Ülkemiz eski haline döner diyorum. Vatandaşlarımızın maske takmalarını devletimizin almış olduğu tedbirlere uymalarını istiyoruz. İnşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz" dedi.

"Çok iyi, çok yerinde buluyoruz"

Vatandaşların kurallara uyması gerektiğini ifade eden 68 yaşındaki Nusret Göçer, "Çok iyi çok yerinde buluyoruz. Biz kendimiz uymuyoruz devletin söylediği sözlere. Kendimizi düşünüyorsak kendimizi başkasından daha iyi düşünmemeye gerek yok. Kendimizi düşünüyorsak kurallara uyacağız" diye konuştu.

"Vatandaşa maskeni tak demeye bile korkuyoruz"

Ayhan Gençay ise "Vatandaş laf söz dinlemiyor. Akşama kadar yine aynı şekilde geziyor. İstediğin kadar anons et istediğin kadar söyle. Adama laf söylemeye bile korkuyoruz artık. Maskeni tak demeye. Yapacak bir şey yok millet kendi cezasını kendisi kesecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA