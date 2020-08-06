Pilot il Kırıkkale'de, koronavirüs denetimleri sürüyor KORONAVİRÜS salgınıyla mücadelede uygulanacak yeni tedbirleri içeren 'Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli'nde, pilot il seçilen Kırıkkale'de koronavirüs denetimleri devam ediyor.

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadelede uygulanacak yeni tedbirleri içeren 'Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli'nde, pilot il seçilen Kırıkkale'de koronavirüs denetimleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirlerine ilişkin yayımlanan ek genelgeyle salgınla mücadelede yeni yöntemlere gidildi. Bu kapsamda pilot il seçilen Kırıkkale'de, 'Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli' hayata geçirildi. Kırıkkale Valiliği bünyesinde oluşturulan 'İl Salgın Denetim Merkezi' ile 100 kişilik il salgın denetim ekibi kuruldu. Önceki gün göreve başlayan ekip, sokak sokak gezerek iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve taksilerde denetim yaptı. Denetlenen kişilerin isim, adres ve varsa ihmal bilgilerini kayda alınıp, bilgileri oluşturulan veri tabanına aktarıldı. Ekipler, bugün de 81 ilde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla gerçekleştirilen koronavirüs denetimini gerçekleştirdi. Tek tek esnafı gezen ekipler, ayrıca şehir içi yolcu araçlarında da kontrolde bulundu.

Kaynak: DHA