Pilot il Kırıkkale'de 'korona virüs' denetimi başladı
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Pilot il Kırıkkale'de 'korona virüs' denetimi başladı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine gönderilen "Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında pilot il Kırıkkale'de maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimlerine başlandı.

Pilot il Kırıkkale'de 'korona virüs' denetimi başladı
06.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:19

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine gönderilen "Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında pilot il Kırıkkale'de maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimlerine başlandı.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Covid-19 tedbirleri" konulu ek genelgeye göre, salgınla mücadelede yeni bir uygulamaya geçildi ve Kırıkkale pilot il seçildi. Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden yönetildiği "İl Salgın Denetim Merkezi" (İSDEM) ekiplerince, kent genelinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimlerine başlandı.

Korona virüs denetimlerine katılan İl Salgın Denetim Merkezinden sorumlu Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş, Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 'herkes için sağlık için' kampanyası adı altında bütün kamu kuruluşlarının sorumluları, Sivil Toplum Temsilcileri ve İSDEM ekiplerince, maske, hijyen ve sosyal mesafe kontrolü yaptıklarını söyledi.

"3 kez kural ihlali yapan işletme men edilecek"

Kırıkkale'nin pilot il seçildiğini ifade eden Aslantaş, "Bundan 3 gün önce Kırıkkale pilot il seçildi. Şimdi denetimlerimiz 2 farklı ekip tarafından yapılıyor. Uyarıcı denetim ekipleri gördükleri ihlalleri veri tabanı sistemine işliyorlar. Veritabanı sisteminde 2 kere ihlali görülenler sistem tarafından otomatik olarak idari para cezasına çarptırılacaklar. İşletmelerde de aynı şey söz konusu. Eğer işletmelerde bu 3 kere art arda olursa faaliyetten men cezasına kadar bu işin sonu gidiyor. Memnuniyetle şunu görüyoruz ki esnafımız sokaktaki vatandaşlarımız bizimle iş birliği yapıyor. Hatta bunu daha sık yapmamaızı bize söylüyorlar" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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