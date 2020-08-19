Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi etkili oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
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Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi etkili oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu

Korona virüs ile mücadele kapsamında pilot il Kırıkkale'de geniş kapsamlı yapılan denetimler sonucunda vaka sayılarındaki yükselişin durdurulduğunu belirten Vali Yunus Sezer, "İnşallah hep beraber sonuçlarını göreceğiz.

Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi etkili oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
19.08.2020 14:16 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:25

Korona virüs ile mücadele kapsamında pilot il Kırıkkale'de geniş kapsamlı yapılan denetimler sonucunda vaka sayılarındaki yükselişin durdurulduğunu belirten Vali Yunus Sezer, "İnşallah hep beraber sonuçlarını göreceğiz. Şimdiden de görmeye başladık. En azından buradaki vaka sayısındaki tırmanışın önüne geçebildik. İnşallah bundan sonra da aşağıya doğru bir seyir izleyecektir" dedi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kent genelinde İl Salgın Denetim Merkezi'nde (İSDEM) görevli 200 personel, kafe, iş yerleri, semt pazarları, toplu taşıma araçları ve insanların yoğun olduğu alanlarda denetimlerini sürdürüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimlerine katılan Vali Yunus Sezer, vatandaşlara pandemi kurallarına uymalarını isteyerek bu süreci hep birlikte başaracaklarını söyledi.

"Ekiplerimiz aktif olarak her gün görev yapıyor"

Kent genelinde İSDEM'de görevli 200 ve yerel filyasyon ekibinde 215 görevlinin denetim ve kontrol yaptığını ifade eden Vali Yunus Sezer, "Türkiye'de olduğu gibi salgın denetimi ile ilgili olarak görev yapan İl Salgın Denetim ekiplerimize eşlik etmek için bizde bugün buradayız. Belediyemiz ile esnaf odamız ile beraber tüm arkadaşlarımız bugün sahadalar. Yaklaşık 200 tane Salgın Denetim ekibimiz var. Aktif olarak her gün görev yapıyorlar. Bunun yanında 215 tane yerel pandemi yerel filyasyon ekiplerimiz var. Hem denetim hem de kontrol yapıyorlar" dedi.

"Vatandaşlarım maske ve mesafe kuralına uyuyor"

Semt pazarında, toplu taşıma araçlarında, kafelerde ve insan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda denetim faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Hem il merkezinde hem ilçelerde kaymakamlarımızın hem belediye başkanlarımızın STK'larımızın eşliğinde devam ettiriyoruz denetimlere. Vatandaşlarımızın bu maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğunu görmekten özellikle mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. İnşallah hep beraber bu süreci geride bırakacağız. Elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Hem vatandaşlarımızı uyaracağız hem de bununla ilgili olarak alınması gereken tedbirleri hep birlikte alacağız."

"Vaka sayısındaki tırmanışın önüne geçtik"

Kırıkkale'nin özellikle pilot il olmasından dolayı alınan tedbirlerle vatandaşların duyarlılığı ile yüzde 95'in üzerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğunu dile getiren Sezer, "Yine kafelerde diğer alanlarda da düğünlerde düğünler de alınan tedbirlerle bu süreci arkadaşlarımız yoğun bir şekilde emek mesai harcayarak devam ettiriyorlar. İnşallah hep beraber sonuçlarını göreceğiz. Şimdiden de görmeye başladık. En azından buradaki vaka sayısındaki tırmanışın önüne geçebildik. İnşallah bundan sonra da aşağıya doğru bir seyir izleyecektir. Ben bu konuda çaba sarf eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da duyarlılıktan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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