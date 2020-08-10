- Pilot il Kırıkkale'de 5 bin 700 iş yerinde 'Covid-19' denetimi yapıldı - Pilot il Kırıkkale'de 5 bin 700 iş yerinde 'Covid-19' denetimi yapıldı İçişleri Bakanlığınca, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi'inin kurulduğu pilot il Kırıkkale'de, 5 bin 700 iş yerinde "maske-mesafe-hijyen" denetimleri gerçekleştirildi.

- Pilot il Kırıkkale'de 5 bin 700 iş yerinde 'Covid-19' denetimi yapıldı

KIRIKKALE - İçişleri Bakanlığınca, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi'inin kurulduğu pilot il Kırıkkale'de, 5 bin 700 iş yerinde "maske-mesafe-hijyen" denetimleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen "Covid-19 tedbirleri" konulu ek genelgeye göre, salgınla mücadelede yeni bir uygulamaya geçildi ve Kırıkkale pilot il seçildi. Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden yönetildiği "İl Salgın Denetim Merkezi" ekiplerince, kent genelinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimlerini sürdürüyor. İSDEM ekiplerince, 5 günde 5 bin 700 iş yeri denetlendiği bildirildi.

Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden yönetildiği "İl Salgın Denetim Merkezi" ekiplerinin denetimleri 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasından takip ediliyor. Virüs tedbirlerini ihlal edenlere yönelik her türlü şikayet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sistemi kurularak denetlenen işletmelerin ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanına kaydediliyor.

Kaynak: İHA