Pilot Garage'dan sağlık çalışanlarına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pilot Garage'dan sağlık çalışanlarına destek

18.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:56
Pilot Garage'dan sağlık çalışanlarına destek

Küresel salgının başladığı ilk günden bu yana kutsal bir görevi üstlenen sağlık çalışanları için Pilot Garage destek vermeye devam ediyor.

Küresel salgının başladığı ilk günden bu yana kutsal bir görevi üstlenen sağlık çalışanları için Pilot Garage destek vermeye devam ediyor.

Sağlık Sen (Sağlk ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) ile ortak yürütülen işbirliğiyle, sağlık çalışanlarının sahip olduğu araçların ekspertiz işlemlerinde, net yüzde 20 indirim sağlanıyor. Ayrıca ekspertizi yapılacak araç, bulunduğu yerden sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde vale hizmetiyle teslim alınıyor, işlem sonrasında diledikleri yere geri teslim ediliyor. İndirim, pandemi şartlarına uygun tüm önlemlerin alındığı Türkiye çapındaki 220 bayide geçerli oluyor.

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre de konu ile ilgili olarak "Sağlık çalışanlarımız, salgın sürecinde yeri geliyor, evlerine dahi gitmeden ailelerinden uzakta, aylarca çalışmak zorunda kalıyorlar. Bizler için kendi hayatlarını tereddüt dahi etmeden ortaya koyan sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. İçinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde hem kendilerine hem de ailelerine sahip olduğumuz imkanlarla her konuda destek vermek bizlerin vefa borcudur" ifadelerini kullandı.

Pilot Garage'dan sağlık çalışanlarına destek

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Aykut Kocaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pilot Garage'dan sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 12:17:55. #1.14#
title