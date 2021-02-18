Pilot Garage'dan sağlık çalışanlarına destek

Küresel salgının başladığı ilk günden bu yana kutsal bir görevi üstlenen sağlık çalışanları için Pilot Garage destek vermeye devam ediyor.

Küresel salgının başladığı ilk günden bu yana kutsal bir görevi üstlenen sağlık çalışanları için Pilot Garage destek vermeye devam ediyor.

Sağlık Sen (Sağlk ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) ile ortak yürütülen işbirliğiyle, sağlık çalışanlarının sahip olduğu araçların ekspertiz işlemlerinde, net yüzde 20 indirim sağlanıyor. Ayrıca ekspertizi yapılacak araç, bulunduğu yerden sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde vale hizmetiyle teslim alınıyor, işlem sonrasında diledikleri yere geri teslim ediliyor. İndirim, pandemi şartlarına uygun tüm önlemlerin alındığı Türkiye çapındaki 220 bayide geçerli oluyor.

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre de konu ile ilgili olarak "Sağlık çalışanlarımız, salgın sürecinde yeri geliyor, evlerine dahi gitmeden ailelerinden uzakta, aylarca çalışmak zorunda kalıyorlar. Bizler için kendi hayatlarını tereddüt dahi etmeden ortaya koyan sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. İçinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde hem kendilerine hem de ailelerine sahip olduğumuz imkanlarla her konuda destek vermek bizlerin vefa borcudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Carmedya.com