Pilot bölge İzmir'de orman yangınları için termal kameralı gözlem
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Pilot bölge İzmir'de orman yangınları için termal kameralı gözlem

ORMAN yangınlarıyla mücadele kapsamında, İzmir Yamanlar Yangın Gözetleme Kulesi'ne termal kamera takıldı.

Pilot bölge İzmir'de orman yangınları için termal kameralı gözlem
09.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:35

ORMAN yangınlarıyla mücadele kapsamında, İzmir Yamanlar Yangın Gözetleme Kulesi'ne termal kamera takıldı. Türkiye'de ilk kez İzmir'e takılan ve yerli yazılıma sahip kamera sayesinde yangın ve sabotajların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ülkemizde son yıllarda yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına çözüm bulmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün teknoloji hamleleri aralıksız olarak devam ediyor. Özellikle sabotaj ve ihmalden kaynaklanan yangınları kontrol altına almak için ormanlık alanlara sensör, fotokapan ve kameralar konularak alınan teknolojik önlemlere bu yıl termal kamera da eklendi.

TÜRKİYE'DE İLK TERMAL KAMERATarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla başlatılan uygulama kapsamında, ilk termal kamera Karşıyaka Yamanlar Yangın Gözetleme Kulesi'ne takıldı. Pilot bölge seçilen İzmir'in ardından termal kameralar, ülkenin yüzlerce noktasındaki ormanlık alanlara takılacak. Yazılımı tamamen yerli ve milli olan termal kamera, 20'den fazla duman ayrıştırabilme algoritmasına sahip. Dumanın çıktığı kaynağı tespit edebilme yeteneğine sahip termal kamera bir metrekarelik bir yangını da otomatik olarak algılayabiliyor. Ormanlık alana giren araç veya insanlara otomatik olarak odaklanıp takip edebilme özelliğine sahip termal kamera ile sabotajların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Dünya pazarında sınıfının en iyileri arasında gösterilen termal kameralar sayesinde ekiplerin yangınlara müdahale süresinin daha da kısalmasına kesin gözüyle bakılıyor.'NET VE KESİN BİLGİ VERİYOR'İzmir Orman Genel Müdürlüğü Karşıyaka İşletme Şefi Zeynel Dönmez, termal kamera sayesinde yangınlara daha hızlı müdahale edileceğini söyledi. Dönmez, "Yamanlar Yangın ve Gözetleme Kulesi'nde, mevcut durumdaki iki kameramızla gözetlemelerimizi yapıyorduk. Bu sene ek olarak termal kamera da eklendi. Algılanan dumana yaklaşan termal kamera, direkt anlık bilgi ve görüntüyü verecek. Bu görüntüler hem Ankara'da merkezden hem de İzmir'de merkezden izlenebilecek. Bunların yanı sıra tespit süresi kısa olduğu için biz de yangın planlarımızı hızlıca yapıp müdahalede bulunacağız" dedi.'TEDBİRLERİMİZ HAZIR'Orman yangınlarıyla müdahalede teknolojik gelişmelerden yararlanıldığının altını çizen Dönmez, "Termal kamera, bizlere net bilgiler verecek. Aldığımız yangın ihbarlarının ardından ekiplerimiz zaten hızlıca olay yerine gidiyorlar. Ancak yangının büyüklüğü ve sıçrama yerlerini kamera sayesinde belirleyeceğimiz için yangın planımızı ortaya koyacağız. Kısa sürede müdahale de başarıyı getirecek. Bunun yanı sıra yangının ilk çıkış anında verdiği bilgi yangınların daha fazla büyümeden kontrol altına alınmasında çok yardımcı olacak. Ormanlarımızı korumak için teknolojiden oldukça fazla yararlanıyoruz. Yaz sezonuna da hazırlıklıyız ve tedbirlerimizi de aldık. Umarım yaşamayız ancak olası yangınlar için planlarımızı ve hazırlıklarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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