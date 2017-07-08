Pilot Adayları Dalaman'da Yetişecek

MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde, pilot adaylarına eğitimlerin verileceği Avion Training Havacılık Okulu açıldı.



Dalaman Havalimanı içerisinde, dünyada Boeing tarafından onaylanan ilk uçuş okulu olma unvanı taşıyan, iki ortaklı Avion Training Havacılık Okulu açıldı. Açılışa okulun Türk ortağı Avion Training Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Dikici, Hollandalı ortağı Marty Van Velux, YDA Genel Müdürü Hamdi Güvenç, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.



Avion Training Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Dikici, havacılık alanının dünyada hızla gelişmekte olduğunu söyleyerek bu yatırımların önünü açtığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür etti. Türkiye'nin de son yıllarda havacılıkta dünyanın dikkatini çekecek atılımlarda bulunduğunu hatırlatan Dikici, şöyle dedi:



"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında sivil havacılık hedeflerimiz çerçevesinde ülkemizi yalnız bölgemizin değil dünyanın eğitim merkezlerinden biri yapacağız. Yolcu sayısının artmasına bağlı olarak pilot sayısı da çoğalmalı. Pilot adaylarının eğitimlerinin bir kısmı Dalaman'da verilecek."



Açılışın ardından katılımcılara kokteyl verildi.



- Dalamanmuğla