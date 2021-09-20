Piliç Kievski tarifi! Masterchef Tavuk Piliç Kievski nasıl yapılır? 20 Eylül Tavuk Kievski yemek tarifi! Masterchef Kievski için gerekli malzemeler!

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Piliç Kievski tarifi oldu. Peki en güzel Piliç Kievski yemek tarifi nasıldır? Piliç Kievski yemeği nasıl yapılır? Piliç Kievski için gerekli malzemeler nelerdir?

PİLİÇ KİEVSKİ NEDİR?

Kiev tavuğu, dövülerek soğuk tereyağının etrafına sarılıp daha sonra yumurta ve ekmek kırıntıları ile kaplanan ve kızartılmış veya fırında pişirilmiş tavuk filetolarından yapılan bir yemektir. Kökenleri tartışmalı olsa da, yemek özellikle eski Sovyet ülkeleri ve ayrıca eski birkaç Doğu Bloku ülkesinde ve İngilizce konuşulan dünyada popülerdir.

PİLİÇ KİEVSKİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

- 1 adet tavuk göğsü (derisi alınmış)

- 1 diş sarımsak Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

- 1 adet patates

- 10 g kuru tarhun otu

- 10 ml zeytinyağı

- 5 yaprak fesleğen

- 5 ml limon suyu

- 100 g Tereyağı Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

- 100 g un

- 2 adet yumurta

- 100 g galeta unu

- 5 ml limon suyu

- 5 g tuz

PİLİÇ KİEVSKİ YEMEĞİ NASIL YAPILIR/ PİLİÇ KİEVSKİ YEMEK TARİFİ

Öncelikle tavuk göğsünü yarım cm kalınlığında açıyoruz. Bir kapta dövülmüş sarımsak, bir tutam tuz ve ince kıyılmış fesleğeni karıştırıyoruz. Ardından tereyağıyla ovarak karışımı top şekline getiriyoruz. Ardından tereyağını tavuk göğsünün arasına koyuyoruz ve bohça şeklinde kapatıyoruz. Sıkıca streç filme sarıp şeklini kaybetmemesi açısından 30 dakika buzlukta bekletiyoruz. Diğer bir tarafta paneleme işlemi için un, yumurta ve galeta ununu ayrı kaplara koyarak hazırlıyoruz. Yumurtanın içerisine paneye lezzet vermesi için biraz tuz, karabiber atıp çırpıyoruz. Buzluktan çıkarttığımız tavuk göğsünü her tarafını kaplayacak şekilde ilk olarak una, sonra yumurtaya, sonra da galeta ununa buluyoruz. Önceden ısıtılmış 250 ml ayçiçek yağında kızartıyoruz. Garnitürü için de patatesini haşlayıp yemeklik biçiminde doğruyoruz. Son olarak lezzet vermesi için kuru tarhun otu, zeytinyağı, limon suyu ve biraz tuz ile harmanlıyoruz. Ardından servis ediyoruz.

Afiyet olsun.

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