HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Piliç eti satışları evde arttı, toplu tüketimde azaldı - Ekonomi
Sait Koca, Ekonomi, Haber

Piliç eti satışları evde arttı, toplu tüketimde azaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında restoranların sadece paket servis hizmeti verebilmesi piliç eti sektöründe toplu satış pazarının ciddi oranda daralmasına, ev pazarının ise büyümesine neden oldu.

25.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:54
Piliç eti satışları evde arttı, toplu tüketimde azaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında restoranların sadece paket servis hizmeti verebilmesi piliç eti sektöründe toplu satış pazarının ciddi oranda daralmasına, ev pazarının ise büyümesine neden oldu.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sonrası gelişmelerden sektörün de etkilendiğini, gelecekle ilgili bir tahminleme yapmanın güç olduğunu ifade etti.

Bu sürecin gıda üreten işletmeler için önemli riskler getirdiğini aktaran Koca, kanatlı eti sektöründeki firmaların da yeni duruma ayak uydurmaya gayret ettiğine işaret etti.

Koca, "Bu süreçte üretimi kısmadan devam ediyoruz. Salgın nedeniyle alınan önlemler bizleri de etkiledi. Restoranların, fast food zincirlerinin ve otellerin kapalı olması, sadece paket servis çalışmalarının devam etmesi bu alana yönelik tavuk satışlarında bir düşüşü beraberinde getirdi. Ancak hane halkının tüketiminde ise ciddi bir artış var." diye konuştu.

"Restoran lezzetleri eve taşındı"

Lezita Genel Müdürü Mustafa Özdil de salgın döneminde ev dışı tüketim kanalları olan otel, restoran, kafe ve okul kantinlerindeki tüketimin market kanalına kaydığını vurguladı.

Bu süreçte tüketici alışkanlıklarının da değiştiğine değinen Özdil, "Zincir mağaza talepleri normal dönemlere göre yüzde 50'nin üzerinde artış göstermiştir. Tüketiciler restoranlarda tadına alışkın oldukları lezzetleri evlerinde hazırlamaya başladı." dedi.

Bu süreçte fast food restoranlarında tüketilen ürünlerin evde de kolaylıkla hazırlanabilmesi için firmaların yeni ürünlere odaklandıklarına işaret eden Özdil, sektörün üretime devam etmesinin büyük önem taşıdığını, kısa ve orta vadede kanatlı sektörünün bu süreçten olumsuz etkilenmeyeceği görüşünün ağırlık kazandığını ifade etti.

İyi beslenmek için protein ihtiyacına olan gereksinimin kaçınılmaz olduğuna değinen Özdil, "En uygun fiyatlı protein kaynağı olan beyaz et endüstrisinin bu anlamda tedarik sürecini kesintisiz bir şekilde devam ettirerek ayakta kalması toplumsal bir sorumluluktur. Bu bağlamda işlerimizi sabır, sükunet ve büyük bir titizlikle yönetmek zorundayız. Umut ediyoruz ki bu süreçleri el birliği ile başarı ile atlatacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Ekonomi
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı Ekonomi
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı
Bakan Varank, yerli solunum cihazının üretim sürecini anlattı Ekonomi
Bakan Varank, yerli solunum cihazının üretim sürecini anlattı
Üreticiler bayram ediyor! Koronavirüs portakalı dalında sattırdı Ekonomi
Üreticiler bayram ediyor! Koronavirüs portakalı dalında sattırdı
Koronadan etkilenen kiracısına indirim yapmayana mahkeme yolu göründü Ekonomi
Koronadan etkilenen kiracısına indirim yapmayana mahkeme yolu göründü
Kilosu 7 bin liradan satılıyor ama alıcıları sıraya girdi Ekonomi
Kilosu 7 bin liradan satılıyor ama alıcıları sıraya girdi
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Altay Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Muazzez Abacı Murat Dalkılıç
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Ivan Obradovic Anderson Talisca Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Ramazan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Piliç eti satışları evde arttı, toplu tüketimde azaldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 12:59:39. #1.15#
title