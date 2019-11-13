Piliç entegre tesisinde yük asansörünün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı
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Piliç entegre tesisinde yük asansörünün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, piliç entegre tesisinde halatı kopan yük asansöründeki 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

13.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:00
Piliç entegre tesisinde yük asansörünün halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

'in ilçesinde, piliç entegre tesisinde halatı kopan yük asansöründeki 1 hayatını kaybetti, 1 yaralandı.

Bandırma-Balıkesir kara yolundaki entegre tesiste, işçilerin bulunduğu yük asansörünün halatı koptu.

İşçilerden Aydın Ertek (44) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Gökhan Ün (36) ise Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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