Pili "30 Gün" Dayanan Akıllı Saat

Az tanınan bir üretici olan Huami'nin yeni akıllı telefonu, düşük fiyatı ve uzun pil ömrü sayesinde Dünya'nın en ünlü cihazlarından biri olma yolunda gibi gözüküyor.

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Huami Amazfit Bip sadece 99$ fiyatına ve kullanımına göre 30 gün ile 45 gün arasında batarya ömrüne sahip. Huami'nin söylediğine göre eğer normal bir şekilde kullanırsanız bir aylık şarj ömrüne sahip oluyorsunuz ancak daha uzun bir kullanım istiyorsanız, bildirimleri azaltan bir mod ile kullanabiliyorsunuz.

Amazfit Bip, uyku ve spor takibi özelliklerine sahip ve koşma, yürüyüş bandı, yürüme, bisiklet modları ile beraber sunulmakta. Bunun yanı sıra firma, ilerleyen zamanlarda daha fazla sporun da saate ekleneceğini söylemekte.

Saatin diğer özelliklerinin arasında ise GPS, kalp ritmi algılayıcısı, hava basıncı takipçisi, jeo-manyetik teknoloji gibi pek çok seçenek bulunmakta ve bunlarla da bileğinizden pek çok farklı verinin toplanması mümkün.

Saatin ön kısmında 1.28 inçlik renkli bir ekran bulunuyor ancak görünene göre bu ekranın özellikleri, ucuz bir akıllı saatten bekleyeceklerinizden pek farklı değil.

Ayrıca tasarım IP68 değerlendirmesine sahip. Yani bu saat ile havuza girmek gibi bir plan yapamayacak olsanız da, yağmur veya kazara lavaboya düşürmek gibi sorunlarınız olmayacaktır.

ABD'de yaşayanlar için saat farklı renklerle önümüzdeki günler içerisinde sipariş edilebilir olacakken, diğer ülkeler için henüz bir yayım tarihi açıklanmış değil...