Pilavcıdan Mehmetçiğe Anlamlı Destek

Kahramanmaraş'ta tabakla pilav üstü tavuk satışı yapan bir esnaf, bir günlük hasılatını Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe bağışladı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesinde 3 aydır pilavcılık yapan esnaf Burak Gök, ' Zeytin Dalı' harekatına katılan askerler adına kampanya başlattı.

Gök, sosyal medya üzerinden başlattığı askerlere destek kampanyasında 30 tabak satış yaptığı pilavdan elde edilen yaklaşık bin liralık geliri Mehmetçik Vakfı'na teslim edecek. 5 liradan satılan bir tabak pilav için yaklaşık 20 kilogram pirinç kullanan esnaf Burak Gök, "Mehmetçik için elimizden geleni yapmak istedik" diye konuştu.

Gök, "Ben bu pilav işini yıllardır yapmak istiyordum ama bugüne nasipmiş. Bugünlerde Afrin'de düzenlenen hareketten dolayı bazen askerlerimizden üzücü haberler geliyor. Bizde en azından esnaf olarak destek olmak istedik. Özellikle sosyal medyadan bu kampanyayı herkese duyurmak istedik. Bugün öğleyin başladık gece geç saatlerine kadar pilav satışlarımız devam edecek. Akşam hasılatı toplayıp Mehmetçik vakfına bağışlayacağız. Günlük ortalama 30 tabak pilav satışımız oluyordu. Bugün inşallah 250 tabak pilav satışının olacağını bekliyorum. Tahminlerime göre 200 tabak satışı yaparsak bin lira gibi bir para biriktirmiş olacağız. Yaklaşık 20 kilogram pirinç kullandık, inşallah geceye kadar talep olursa pilavın devamı yapılıyor zaten" dedi - KAHRAMANMARAŞ