Pilav tarifi: Tadı damağınızda kalan pilav tarifleri

03.10.2019 15:01

4 kişilik pilav tarifi, sebzeli pilav tarifi, 2 kişilik pirinç pilav tarifi, 2 kişilik pirinç pilavı tarifi, pirinç pilav tarifi 4 kişilik, Özbek pilav tarifi, Pilav tarifi, iç pilav tarifi, bulgur pilav tarifi sade, perdeli pilav tarifi, perde pilav tarifi ve 2 kişilik pilav tarifi gibi çok sayıda alternatif arasından seçim yaparak nefis menüler hazırlayabilirsiniz.

ZİYAFET SOFRALARINI BAŞ TACI: BİRYANİ PİLAVI TARİFİ

Ramazan sofralarının en güzellerini hazırlamak isteyenler ya da misafirlerine ne yapacağını düşünenler için Lübnan sofrasının göz bebeği biryani tarifini sizin için hazırladık.

Hem tavukla hem de et ile yapılabilen ve genellikle ziyafetlerde baş köşede yerini alan biryani bir lübnan lezzeti. Farklı ancak egzotik bir tat için biryani tarifi güzel bir alternatif olacaktır.

PİLAV İÇİN

5 yemek kaşığı tereyağı(ya da sade yağ)

1 adet havuç

1,5 su bardağı basmati veya yasmin pirinci

1 tutam safran (ya da aspir)

1 çay bardağı süt

2-3 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

1 adet defne yaprağı

1,5 çay kaşığı tuz

TAVUK İÇİN

4 parça kemiksiz tavuk kalça

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 çay kaşığı zencefil(ezilmiş halde)

3 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı ezilmiş kakule

1,5 çay kaşığı toz kişniş

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz

BİRYANİNİN YAPILIŞI

İlk olarak tavuk marine edilmelidir. Marine malzemeleri bir kaba alın ve tavuk ile bütünleştirin. Üzerini streç filmle örtün ve 1 saat buzdolabında bekletin. Pirinçleri yıkadıktan sonra süzün ve tencereye koyun. Üstüne çubuk tarıçını, karanfili ve defne yaprağını ekleyin. Üstüne 1 parmak geçeçek kadar su ekleyin. Kısık ateşte yumuşayana kadar pirinci pişirin. Hafif yumuşadıktan sonra ocaktan alın. Fazla suyun süzün ve kenarda dinlendirin. Başka bir kaba süt ve safran ilave edin. Başka bir tencerede tereyağını eritin ve üstüne rendelenmiş havucu ekleyin. Havuçlar yumuşadıktan sonra kısık ateşe alın ve marine edilen tavukları ilave edin. Üstüne süt ve safran karışımını ekleyin. Birkaç dakika daha pişirin. En son olarak da üstüne pirinci, baharat ve tuzu ilave edin. Kapağı kapatmadan önce bezle üstünü kapatıp kısık ateşte pişirin. 15 dakika sonra ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın. Afiyet olsun.

ANTEP FISTIKLI PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

Ana yemeklerin yanında vazgeçilmez olan pirinç pilavını farklı bir lezzetle yapmayı denediniz mi? İşte, antep fıstıklı pirinç pilavı tarifi…

Tatlılara oldukça yakışan antep fıstığı pirinç pilavı ile de lezzetli bir ikili oluşturuyor. Her zamanki pirinç pilavı tarifinizi biraz değiştirerek yeni bir lezzet sunuyor.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı iri kırılmış Antep fıstığı

3 su bardağı su

Tuz

ANTEP FISTIKLI PİRİNÇ PİLAVININ YAPILIŞI

Tencereyi tencerede eritin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri üstüne ilave edip kavurmaya başlayın. Ardından pirinçler şeffaf hale gelmeye başladığında antep fıstığını ve suyu ilave edip tuzu da ekleyin. Kısık ateşte pilav suyu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldığınız tencerenin üstünü havlu ile kapatın. 15 dakika bu şekilde dinlendirin. Afiyet olsun.

KARADENİZ MUTFAĞI EFSANESİ: HAMSİLİ PİLAV

Karadeniz mutfağının başrol oyuncusu hamsi, birçok tarife olduğu gibi pilava da lezzet veriyor.

Turşu, salata, kızartma, börek hatta ekmek tariflerinde kendisine yer bulan hamsi, pilav tarifi ile özel bir lezzet sunuyor. İşte hamsili pilav tarifi.

GEREKLİ MALZEMELER

1 kg ayıklanmış hamsi

Tereyağı

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 su bardağı baldo pirinç

Yarım bağ dereotu

2 adet yemeklik doğranmış soğan

Tuz

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı yenibahar

Karabiber

Yarım su bardağı kuş üzümü

YAPILIŞI

Ayıklanmış hamsilerin kılçıklarını temizleyin. Bol suda yıkayın süzgece alıp suyunun süzülmesini sağlayın.

Zeytinyağını pilav tenceresine koyup ocağa alın. Soğanı ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun. Kavurmaya pirinci ilave ederek devam edin. Naneyi, karabiberi, tuzu, yenibaharı ve kuş üzümünü ekleyip iki tur çevirin. Suyu ve toz şekeri de ekleyip orta ateşte pişirin.

Dere otunu ince ince kıyın. Pilava ilave edip pilavı demlenmeye alın.

Güveç kaplarını tereyağı ile yağlayın. Hamsilerin derili kısımları altta olacak şekilde güveç kabına dizin. Güvecin taban kısmını hamsi ile tamamen kapatın. Ortasına pilavı yerleştirin ve hamsi ile pilavın üzerini bohça gibi kaptın. Fırça ile hamsilerin üzerine zeytinyağı sürün. Biraz da tuz serpin.

Bütün güveç kaplarını aynı şekilde hazırlayın. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 30-35 dakika hamsilerin üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

İRAN PİLAVI NASIL YAPILIR?

Farklı pilav tarifi arayanlar ve sıradan pilavlardan sıkılanlar için iran pilavı tarifi paylaşıyoruz. Asya topraklarındaki sofraların ayrılmaz parçası olan pilav, bu kez iran usulüyle karşınıza çıkıyor. Peki, iran pilavı nasıl yapılır? İşte iran pilavı tarifi...

Pilav, tüm yörelerin benimsediği ve neredeyse her yemeğin yanına yakışan bir yemektir. Özellikle Asya ülkerinin de benimsediği pilav, bu sefer karşınıza iran usulü ile çıkıyor. Sıradan pilav tariflerinden sıkılanlar ve farklı pilav tarifi arayanlar için iran pilavı tarifi paylaşıyoruz. İran pilavı nasıl yapılır, sorusunu cevaplamadan önce pilavın iç malzemesine bir göz atalım. Neredeyse içerisinde her besin kaynağını bulabileceğimiz iran pilavının yapımı zahmetli görünse de sonunda ortaya çıkan lezzete inanamayacaksınız. Burada en önemli püf nokta kullandığınız pirinçtir. İster sadece bildiğimiz pilavlık pirinçler ile yapın ya da iran pilavının gerçek tarifinde kullanılan pirinçleri... Peki, iran pilavı nasıl yapılır?

İran pilavı tarifi

İran pilavı için malzemeleri paylaşıyoruz. Tarife uyarak gitmeyi ihmal etmeyin, şimdiden afiyet olsun. İşte iran pilavında kullanacağınız malzemeler....

Malzemeler;

-3 su bardağı basmati pirinç

-1 tavuk budu, 1 göğüs eti

-1 büyük patates

-4 yemek kaşığı tereyağı

-1 çay kaşığı safran

-1 tatlı kaşığı zerdeçal

-1 çay kaşığı toz şeker

-Yarım çay bardağı ılık su

-6 su bardağı su (pirinci haşlamak için)

-1 kahve fincanı diken üzümü

-1 kahve fincanı tatlı badem

-Tuz

Nasıl yapılır?

-6 bardak kaynar suya pirinçleri ilave ederek orta ısıda 10 dakika haşlayın.

-Süzdüğünüz pirinçleri bir sefer soğuk sudan geçirin ezilmemelerine dikkat edin.

-Tencereye 2 kaşık tereyağını sürdükten sonra, hafif tuzlanmış tavuk etlerini ve yuvarlak dilimlenmiş patatesi dizin.

-Tavukların üzerine, haşlanmış pirinci ilave edin, tuzunu kontrol ettikten sonra kaşıkla hafif bastırarak düzeltin.

-Tencerenin üzerini, temiz bir kumaş peçete ile örtün. Kapağını hiç hava almayacak şekilde kapatın.

-Pilav 10 dakika yüksek ateşte pişirildikten sonra, yarımdan daha az ayarda 40 dakika daha pişirilir.

-Pilav demlenirken, diken üzümünü birkaç defa ılık su ile yıkayın.

-Yarım çay bardağı ılık suya tozşekeri, safranı ve zerdeçalı karıştırarak bekletin.

-Ayrı bir tavada eritilen 2 kaşık tereyağının yarısından fazlasını demlenen pilavın üzerine gezdirin.

-Zerdeçal ve safranı süzüp sarı suyunu pilavın üzerine gezdirin ve hafifçe üstten üstten harmanlayın.

-Tavada kalan yağda, süzülmüş diken üzümünü 1-2 defa çevirdikten sonra bademleri de ekleyerek karıştırın ve ocaktan alın.

-Pilavınızı ister komple ters çevirin, isterseniz önce pilavını servis tabağına aldıktan sonra üzerlerine tavukları dizin.

Afiyet olsun.

PADİŞAHLARIN SOFRASINDAN GELEN LEZZET: PERDE PİLAVI TARİFİ

Osmanlı mutfağının vazgeçilmezlerinden bir olan perde pilavı ramazan sofralarımıza çok yakışacak. Ziyafet gibi sofralarda baş köşeyi alacak.

Ağır misafir ağırlayanlar ya da geleneksel bir yemek yemek isteyenlerin aklına ilk gelecek olan perde pilavı adeta bir ana yemek. Lezzeti ve görsel şöleni ile misafirlerin ve evdekilerin aklını başından alacak.

MALZEMELER

Hamur İçin

2 su bardağı un

Yarım su bardağı su

1 yumurta

15 gr margarin

İç Malzeme

2 su bardağı pirinç

2.5 su bardağı tavuk suyu

300 gr tavuk göğüs eti

1 kahve fincanı sıvıyağ

1 soğan

1 su bardağı soyulmuş badem

1 kahve fincanı kuşüzümü

1'er tutam tarçın karabiber ve yenibahar

2 çorba kaşığı limon suyu

30 gr oda ısısında yumuşatılmış tereyağı

Tuz

PERDE PİLAVININ YAPILIŞI

Pirinci 1 kaşık limon suyu eklenmiş suda yarım saat bekletin. Süzdükten sonra yıkayın. Tencereye tavuk etini koyup üstünü örtecek kadar su ekleyin. Ardından 1 tutam tuz ve kalan limon suyunu ilave edip haşlamaya bırakın. Haşlandıktan sonra suyunu süzüp tavuk etini tel tel ayırın. Soğanı doğrayın. Kuş üzümünün şişmesi için ılık suda 5 dakika bekletip sonra süzün. Sıvıyağ eklediğiniz tencerede soğanı kavurun. Pirinci ilave edip tahta kaşıkla karıştırın. Yarım bardak bademi, kuş üzümünü, tarçını, karabiberi, yenibaharı ve tuzu ekleyin. Üstüne tavuk etini ve 2.5 su bardağı tavuk suyunu ekleyip pişmeye bırakın. Suyunu çekene kadar pişirin.

BUHARA PİLAVI TARİFİ

Pirinç ve etin uyumunun bir araya geldiği buhara pilavı, sofralarında güzel lezzetlere yer vermek isteyenler için mükemmel bir lezzet sunuyor. Buhara pilavı en çok sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, buhara pilavı nasıl yapılır? İşte buhara pilavı tarifi...

Misafirlerinizi şaşırtacağınız farklı lezzetler bölümünde bu sefer buhara pilavı yer alıyor. Buhara pilavı tarifi, sofralarında farklı lezzetleri görmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Pirinç ve etin uyumunun bir araya gelmesiyle oluşan buhara pilavını mutlaka denemelisiniz. Birçok kişi tarafından araştırılan ve merak edilen buhara pilavını, evde yapmanız oldukça basittir. Peki, buhara pilavı nasıl yapılır? İşte buhara pilavı tarifi...

Buhara pilavı tarifi

Misafirlerinizi şaşırtacağınız farklı lezzetler bölümünde bu sefer buhara pilavı yer alıyor. Enfes lezzetiyle sizi şaşırtacak buhara pilavı için malzemeleri paylaşıyoruz.

Malzemeler;

-2 su bardağı pirinç

-1 orta boy soğan

-2.5 su bardağı et suyu

-250 gr. kuşbaşı koyun ya da kuzu eti(but tarafından)

-2 yemek kaşığı mısırözü yağı

-1 orta boy havuç

-1/2 kahve fincanı badem

-1 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı kimyon

-1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Pirinçleri ılık suda 30 dakika bekletin daha sonra yıkayıp, süzün.

-Bademleri ılık suda 10 dakika bekletin ve kabuklarını çıkartın.

-Tencereye etleri koyup üzerine üç parmak geçecek kadar su katın ve iyice yumuşayana dek pişirin.

-Süzüp suyunu bir kenara ayırın. Tencereye yağ koyup küp doğranmış soğanlar soteleyin.

-Bademleri ekleyip 3-4 dakika daha kavurun. Haşlanmış etleri ve rendelenmiş havucu tencereye ilave edilerek soteleyin. Üzerlerine pirinç ilave ederek karıştırın.

-Karabiber, kimyon, tuz ve ayırdığınız sıcak et suyunu ekleyerek, suyunu çekene kadar pişirin. 15-20 dakika demlendirilip sıcak servis yapın.

-Pilavınız hazırdır, afiyet olsun.