Pilates stüdyoları 2 buçuk ay sonra açıldı
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Pilates stüdyoları 2 buçuk ay sonra açıldı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yaklaşık 2 buçuk ay önce kapatılan pilates stüdyoları, açılarak öğrencilerini kabul etmeye başladı.

Pilates stüdyoları 2 buçuk ay sonra açıldı
01.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:37
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yaklaşık 2 buçuk ay önce kapatılan pilates stüdyoları, açılarak öğrencilerini kabul etmeye başladı. Gerekli tüm önlemlerin alındığı salona randevu sistemi ile birlikte gelen öğrenciler, uzun süredir hasret kaldıkları pilates derslerini almaya başladı. 

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla 2 buçuk ay önce kapatılan pilates stüdyoları bugün açıldı. Öğrenciler, uzun süredir uzak kaldıkları pilates derslerine yeniden başlamak için salondan randevularını aldı. Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir pilates stüdyosu, koronavirüse karşı yeni normalin gerektirdiği tüm önlemleri aldı. Salonda düzenli olarak yapılan dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbirler alındı. Öğrenciler, uzun bir aradan sonra pilates stüdyolarının yeniden açılmasına memnun olduklarını söyledi. 

"TEKRAR PİLATES YAPABİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"Stüdyoda ders alan Ayşenur Söğütdere, "75 gündür bu günü bekliyordum. Çünkü çok uzun zamandır evdeydik ve ben artık sağlığımı kaybetme derecesine gelmiştim. Hareketsiz bir yaşam oldu bizim için ama sağlığımız daha önemliydi. Çok mutluyum şu anda tekrar pilates yapabildiğim için. Eski fit bedenime erişebileceğim, tekrar denize rahatlıkla girebileceğim. Her şey benim için şu an çok güzel" dedi. Söğütdere, salonda alınan önlemlerle ilgili, "Açıkçası bu stüdyo benim uzun yıllardır tercih ettiğim bir stüdyoydu. Çünkü her zaman hizmette olsun, hijyende olsun hiçbir sıkıntı olmamıştı. Her hafta, her gün zaten temizleniyordu. Dezenfektanlar geldi. Girişlerde galoş kullanılıyordu. Hala bu önlemler devam ediyor" diye konuştu. Ayşenur Söğütdere konuşmasına, "Evde 3-4 kilo aldım. Ama fiziğime çok yansımadı bu. Sadece bu beni mental olarak çok yıprattı. Çünkü zaten bel ve sırt ağrıları çeken bir insandım ve bunu pilates yoluyla çözüme kavuşturuyordum. Şu anda bunları tekrar düzeltebileceğim için çok mutluyum" şeklinde devam etti."SALGINDAN EVVEL DE ÜYEYE 1 METREDEN FAZLA YAKLAŞMAMASINI TAVSİYE EDERDİK"

Üsküdar'da bulunan pilates stüdyosunun sahibi ve eğitmeni Uğur Karaoğlu, "Öncelikle ozon hava temizleyicimizi aldık. Her tarafa dezenfektanlar yerleştirdik soyunma odası girişi, stüdyo girişi gibi. Kapı girişinden itibaren galoş giyiyor üyelerimiz. Zaten randevu sistemiyle çalışıyoruz. Birebir eğitim verdiğimiz için diğer büyük spor salonlarından farklıyız. Orada 100-150 kişi aynı anda spor yaparken burada en fazla 2 ya da 3 kişi saat başı randevu sistemiyle gelip ders alacak. O yüzden hijyen konusunda pek bir endişemiz yok. Salgından evvel de bu tarz butik stüdyolar olabildiğince hijyene dikkat ediyorduk eğitmenler olarak. Şimdi de sadece onların üzerine bir tık daha dikkat ederek devam edeceğiz" dedi. Pilates eğitmenlerine de ders verdiklerini belirten Karaoğlu, "Biz eğitmenlerimizle pilates eğitmenlerine bu salgından evvel de üyeye 1 metreden fazla yaklaşmamasını tavsiye ederdik. Sebebi de şuydu onların özel alanı derdik. Bizler sonuçta hocayız. Ders verirken asla bir metreden fazla yaklaşmazdık. Şimdi de bilim kurulu üyelerimiz, hocalarımız 1 buçuk, 2 metre diyor. Onlara riayet edeceğiz zaten alışkın olduğumuz bir şeydi bu bizim. O yüzden pek bir zorluk olmayacak" diye konuştu. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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