Pilates Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek
Türkiye Cimnastik Federasyonu, Pilates Gelişim Semineri'nin çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.
Türkiye Cimnastik Federasyonu, Pilates Gelişim Semineri'nin çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 6 Haziran Pazar günü, "Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek seminer, "Repertuvar Analizi" konu başlığında, Zeren Gürsoy'un eğitmenliğinde verilecek.
Seminere katılmak için başvurular, "E-devlet" üzerinden, 3 Haziran Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er