Pilan: "Samsun'da berberlerin işi yüzde 50 düştü"
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Pilan: "Samsun'da berberlerin işi yüzde 50 düştü"

07.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:30
Pilan:

Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, berber esnafının işlerinin pandemiden sonra yüzde 50 oranında düştüğünü ifade ederek, hijyen denetimlerinin ise ara verilmeden devam ettiğini söyledi.

Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, berber esnafının işlerinin pandemiden sonra yüzde 50 oranında düştüğünü ifade ederek, hijyen denetimlerinin ise ara verilmeden devam ettiğini söyledi.

Korona virüsü (Kovid-19) vakalarının büyük artış gösterdiği Samsun'da pandeminin başlamasıyla birlikte en çok etkilenen meslek gruplarından birisi de berberler oldu. Salgın sürecinin başında belirli bir süre kapalı kalan berberler daha sonra kepenk açtıktan sonra eski işlerini bulamadılar. İşlerin yarı yarıya düştüğünü ifade eden Zabit Pilan, hijyen denetimlerinin ise ara verilmeden devam ettiğini belirterek, açıklamalarda bulundu.

"Bu süreçte berberlerin işleri yüzde 50 düştü"

Padenmi sürecinde berber esnafının işlerinin yarı yarıya düştüğünün altını çizen Zabit Pilan, "Pandemi sürecinde sadece berberlerin değil, tüm esnaf ve sanatkarların işleri düştü. Bu süreçte berberlerin işleri yüzde 50 düştü. Belli bir sürede berberler olarak kapalı kalmıştık. Bu süreçte toparlanma yaşayan berber sayısı çok az. Dünyada bu hastalığın sıkıntısı yaşanıyor. Bazı durumlarda idare etmek zorundayız. Dünyaya baktığımız zaman yine bu süreci en iyi idare eden ülkelerden birisi de Türkiye'dir" dedi.

"Hijyen konusunda vatandaşların içi rahat olsun"

Samsun'da berberlerin hijyen konusuna oldukça dikkat ettiğini ve sürekli denetlendiğini de dile getiren Pilan, ayrıca şunları söyledi:

"Özellikle son zamanlarda vatandaşların berberle gitme konusunda bir çekincesi oluyor. Samsun'da hijyen anlamında berberlerde şu ana kadar bir sıkıntı yaşanmadı. Bizler de sürekli olarak berberlere denetim uyguluyoruz. İnsanlarımız rahatlıkla berberlere giderek, tıraşlarını olabilirler. Birkaç gün önce de şehrin yöneticileri ile birlikte berberlere bir denetim uyguladık. Ara sokaklardaki berberleri de denetledik. Şu anda da başkanvekilimizi görevlendirdim. Sağlık İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleriyle birlikte sürekli denetim yapıyorlar. Vatandaşların bu konuda içleri rahat olsun. Bu süreçte kepenk kapanma olayı yaşanmadı. Umarım kısa sürede bu süreci de aşarız." - SAMSUN

Pilan: 'Samsun'da berberlerin işi yüzde 50 düştü'
Pilan: 'Samsun'da berberlerin işi yüzde 50 düştü'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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