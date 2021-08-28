Piknikten evine döndüğünde gözlerine inanamadı... Odalarda ışıksız kaldı
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Piknikten evine döndüğünde gözlerine inanamadı... Odalarda ışıksız kaldı

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel

Piknikten evine döndüğünde gözlerine inanamadı.

Piknikten evine döndüğünde gözlerine inanamadı... Odalarda ışıksız kaldı

TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde yakınları ile piknikten dönen yaşlı kadın evinin komşusunun bahçesine bakan pencerelerin panellerle kapatıldığını gördüğünde gözlerine inanamadı.

Tokat'ın Almus İlçesine bağlı Kınık Beldesinde ikamet eden 7 çocuk annesi Şerife Akkemik (74), yaklaşık bir ay önce piknik dönüşü evine geldiğinde komşusunun bahçesine bakan pencerelerin, komşusunun bahçesine diktiği bir panelle kapatılmış olduğunu gördü. Akkemik, görüşü kesildiği için komşusundan şikayetçi oldu. Akkemik, yaklaşık 10 yıl önce yaptıkları evlerinin görüşünün bu şekilde kapatılmasına bir anlam vermediklerini kaydetti. Komşusu ile arasında bir husumet veya kavgalarını olmadığını belirten Akkemik, "Evime geldiğimde beklemediğim manzara ile karşılaştım. Camlarımızı kapattı, gün ışığımızı da kesti. Tek başıma da ne yapacağım bilmiyorum. Kendisine neden böyle yaptığını sorduğumuzda 'Orası benim tapulu yolum istediğimi yaparım' diyor." diye konuştu.

Akkemik, evin yan taraftaki camların bahçeye baktığını ifade ederek, "Bizim cam öbür bahçeye bakıyor. Burayı görenlerin kimi diyor ki kadının ışığını kestin, kimisi de diyor ki herkesin tapulu yeri kapatabilir. Ne yapacağımızı bilemiyorum" ifadelerini kullandı. Konu ile ilgili açıklama yapmak istemeyen M.Ç, ise arsası üzerine komsusunun evine zarar vermeden panelle kapattığını ileri sürdü.

"Hoşgörü kültürü ile bu sorun çözülebilir"

Kınık Belde Belediye Başkanı Güven Arslan konuyla ilgili yaptığı açıklamada sorunun iki komşu arasında yaşanan arsa anlaşmazlığını nedeni ile ortaya çıktığını ifade ederek, "Beldemizde yaşanan bir arazi anlaşmazlığı neticesinde iki tarafın da başvurusundan dolayı vatandaşlarımıza gidip yerinde inceleme yapılarak bir görüşme yapıldı. İki tarafın da kendine haklı hizmet hissetmesinden kaynaklı olarak sorunun çözüm noktası olan adli mercilerimize başvurmaları gerektiği şeklinde bir yönlendirme yaptık. Soruna baktığımızda zaman etik değerler açısından doğru değil ama yasal anlamda bu mevzuata göre iki tarafın da yerine getirmesi gerektiği sorumluluklar var. Bu sorumluluklar yerine getirildiğinde hoşgörü kültürüyle bu sorunun aşılabileceğine inancım sonsuz. Kırık bir hoşgörü kentidir. İnancım odur ki vatandaşlarımız da bu duygularla bu sorunu aşacaktır" ifadelerini kullandı.

M.Ç. ise konuyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.

Piknikten evine döndüğünde gözlerine inanamadı... Odalarda ışıksız kaldı
Piknikten evine döndüğünde gözlerine inanamadı... Odalarda ışıksız kaldı
Piknikten evine döndüğünde gözlerine inanamadı... Odalarda ışıksız kaldı
Piknikten evine döndüğünde gözlerine inanamadı... Odalarda ışıksız kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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