Piknikte Rahatsızlandı, Hastanede Öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, pikniğe giden Fevzi Kadiroğlu (58), yediği yemekten sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Süpürtü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İki arkadaşıyla birlikte piknik yapmaya giden Fevzi Kadiroğlu, yemekten sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kadiroğlu, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekipleri'nin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadiroğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadiroğlu'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Bursa