Piknikte kaybolan alzheimer hastası, 2 saatte bulundu ESKİŞEHİR'de, gittiği piknikte yakınlarının yanından ayrılınca kaybolan alzheimer hastası Fikriye Çam (70), AFAD ve AKUT ekiplerince 2 saat süren arama çalışmasıyla bulundu.

ESKİŞEHİR'de, gittiği piknikte yakınlarının yanından ayrılınca kaybolan alzheimer hastası Fikriye Çam (70), AFAD ve AKUT ekiplerince 2 saat süren arama çalışmasıyla bulundu.

Eskişehir'de yaşayan Çam ailesi, dün akşam, Odunpazarı ilçesine bağlı Yukarı Kalabak mevkisindeki Beşikderesi Şelalesi mesire alanına gitti. Piknik sırasında, alzheimer hastası olan Fikriye Çam, yakınlarının yanından ayrıldı. Bir süre sonra Çam'ın olmadığını fark eden yakınları, çevrede arama yapmalarına rağmen bulamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Oluşturulan arama- kurtarma ekibi, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Alzheimer hastası Fikriye Çam'ı mesire alanının yaklaşık 300 metre uzağındaki ağacın altında otururken bularak, ailesine teslim etti.

Kaynak: DHA