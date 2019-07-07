Piknikçilerin neden olduğu yangın söndürüldü

Bafra ilçesi Derbent Barajı kenarındaki ormanlık alanda piknikçilerin yol açtığı yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda piknik yapanların söndürmeden ayrıldıkları ateş kuru otları tutuşturdu. Ağaçlara sıçrayan alevlere piknik yapan diğer vatandaşlar ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın büyümeden söndürüldü. Jandarma ekipleri, yangına neden olan kişileri bulmak çalışma başlattı.

Kaynak: AA